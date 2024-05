Campionati Nazionali Universitari Primaverili Molise 2024: domani al via le Gare con Oltre Duemila Studenti-Atleti

Dal 18 al 26 maggio, oltre duemila studenti atleti si contenderanno i titoli di Campioni Italiani Universitari nel Molise. Il Magnifico Rettore di Unimol Brunese, il Presidente di FederCUSI Dima e il Presidente del CUS Molise Rivellino condividono le loro aspettative alla vigilia dell’evento.

Il CUS Molise è pronto a ospitare il principale evento sportivo universitario italiano per la terza volta, dopo le edizioni del 2010 e del 2018. Con il supporto organizzativo di FederCUSI, sotto l’egida del CONI e con la collaborazione delle FSN coinvolte i Campionati rappresentano un’importante occasione di collaborazione tra gli atenei e i CUS.

Alla vigilia dell’inizio dei Campionati ecco il pensiero del Magnifico Rettore dell’Università del Molise Luca Brunese, del Presidente FederCUSI Antonio Dima e del Presidente del CUS Molise Maurizio Rivellino.

“Il nostro Ateneo diventa di nuovo l’arena centrale di un grande spettacolo sportivo che è anche e soprattutto aggregazione, relazioni e solidarietà”, così il magnifico rettore dell’Università del Molise Luca Brunese sull’edizione 2024 dei CNU. “I Campionati nazionali universitari – sottolinea – rappresentano un’occasione di apertura e conoscenza del nostro territorio, delle sue potenzialità. Ringrazio tutta la macchina organizzativa del nostro Centro Universitario Sportivo da mesi al lavoro per offrire a tutti noi ancora volta un’edizione speciale”.

Il Presidente FederCUSI Antonio Dima: “I CNU rappresentano l’occasione agonistica e sportiva più importante del nostro movimento a livello nazionale e sono felice dell’organizzazione del CUS Molise che saprà ospitarci tutti e farci vivere al meglio la manifestazione ed il territorio. Auguro a questi ragazzi nove giorni di spensieratezza, gare e fratellanza. I campionati permettono a ragazze e ragazzi che provengono da tutta Italia non solo di gareggiare ad alto livello nelle discipline che praticano, ma anche di scambiarsi idee, conoscersi e fare nuove amicizie: è un momento importante di una generazione che rappresenta la classe dirigente futura del paese. Rivolgo un pensiero ed un ringraziamento speciale a tutti i volontari dell’evento e agli operatori dei CUS: con il loro lavoro rappresentano il cuore pulsante di ogni edizione dei CNU primaverili.”

A esprimere soddisfazione il presidente del CUS Molise, Maurizio Rivellino. “A distanza di sei anni torniamo a ospitare la fase finale della kermesse: siamo grati a FederCUSI e al presidente Dima per la fiducia riposta in noi. Come già nel 2018, anche quest’anno tutto il nostro impegno per provare a regalare alla nostra regione qualcosa di straordinario. Un grazie all’Unimol e alla Regione Molise senza le quali non sarebbe stato possibile organizzare i Campionati”.

Le gare inizieranno sabato 18 maggio e proseguiranno fino a domenica 26 maggio. Gli atleti si sfideranno in quindici discipline: atletica leggera, calcio, calcio a cinque, judo, karate, lotta, pallacanestro, pallavolo maschile e femminile, rugby a sette, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo e tiro a volo. In totale saranno assegnate oltre duecento medaglie.

La cerimonia d’apertura dei 77esimi Campionati Nazionali Universitari si terrà oggi venerdì 17 maggio 2024 alle 18:00 presso l’Aula Magna in via De Sanctis a Campobasso. In programma la sfilata delle delegazioni che darà il via a seguire il giuramento dell’atleta e del giudice e i saluti delle autorità.

