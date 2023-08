Campionato del Mondo 8 Metri S.I. Secondo giorno di regate con altre due prove in un Golfo di Genova in condizioni perfette

Anche per il secondo giorno di regate, il mare di Genova ha regalato una giornata perfetta, con onda corta e un vento da Sud-Est inizialmente intorno agli 8 nodi, che è poi andato a salire intorno a 14 nodi verso la fine della giornata.

Anche oggi il Comitato di Regata è riuscito a dare il via a due prove portando così a 4 il totale delle regate valide per il campionato del mondo; per rendere valido il campionato occorrono 5 prove mentre dalla sesta in poi entrerà in gioco lo scarto, che consentirà a tutti di eliminare dal punteggio il loro peggior risultato.

In mare oggi, partenza della prima prova a mezzogiorno, al termine delle operazioni di traino di tutta la flotta in uscita dal Porticciolo Duca degli Abruzzi di Genova – gli 8 Metri infatti non hanno motore ausiliario e necessitano di assistenza per tutte le operazioni di ormeggio e uscita dal porto. Prima partenza regolare, con la flotta che si è divisa ai due estremi del campo di regata per il primo bordo, con il lato sinistro che si è dimostrato il più vantaggioso e che ha portato i primi a consolidare un vantaggio che hanno mantenuto fino alla linea del traguardo. Per la seconda prova invece, il vento è aumentato sopra i 10 nodi e il Comitato, dopo un primo tentativo, ha dato il secondo start con bandiera nera. Con la flotta stesa su tutto il campo e i distacchi davvero minimi di queste barche, i risultati finali hanno poi regalato qualche sorpresa – a parte gli svizzeri di Yquem II che restano saldamente in testa dopo quattro prove (1,1,1,3) e brillano per regolarità di piazzamenti, ottima seconda prova del giorno per gli australiani di Mirabelle di Peter Harburg, che seguono gli elevetici a soli 3 punti. Continua la serie di ottime regate per il Baglietto del 1934 Bona di Vera Mogna – i primi due sono due scafi moderni – che mantiene la terza posizione (primo degli italiani) e ottima classifica per Vision, il glorioso Nicholson del 1930 di Paolo Manzoni – che per l’occasione ha a bordo anche Tommaso Chieffi, Flavio Grassi e Vittorio Zaoli, che è in quarta posizione.

A questo link è possibile consultare le classifiche complete

Il mondiale prosegue domani mattina con la partenza della prima regata alle 11:30 con delle previsioni meteo analoghe alla giornata di oggi, con vento leggero da Sud-Est. A terra invece oggi è previsto il Crew Party nella sede dello Yacht Club Italiano a Genova dove è stato allestito un villaggio regata per accogliere tutti gli oltre 200 velisti presenti.

Qui il link alla sezione del sito YCI con tutte le informazioni sul Campionato del Mondo

