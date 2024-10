Campionato del Mondo Junior Italia d’argento nel Mixed Team di Trap a Lima

Nella giornata finale del Campionato del Mondo Jr ISSF gli Azzurrini del CT Di Spigno salgono sul secondo gradino del podio dopo uno spareggio che sa di finale

Lima (PER) – Anche il Campionato del Mondo Junior di Lima è entrato negli archivi del Tiro a Volo. Persino nel Mixed Team, ultima gara in programma, le ragazze ed i ragazzi del CT Daniele Di Spigno si sono distinti tra le altre equipe nazionali e si sono meritati un posto sul podio. Si è infatti tinta del tricolore italiano la piazza d’onore di un podio che ha visto gli Azzurrini Maria Teresa Giorgia Maccioni e Riccardo Mirabile dietro la Squadra della Repubblica Ceca, l’oro strappato dalle mani dei nostri alla fine di un intenso shoot off.

La ventenne di Villagrande Strisaili (NU), portacolori dei Carabinieri, ed il ventunenne di Rufina (FI), rappresentante delle Fiamme Oro, hanno chiuso le qualificazioni con 141/150, pari merito alla squadra della Repubblica Ceca composta da Martina Matejkova e Ondrej Stastny. Nello spareggio le squadre non si sono fatte sconti, ma un errore dei nostri ha lasciato campo libero agli avversari che con +8 si sono messi al collo l’oro, lasciando a noi l’argento con +7.

Peccato per la Squadra composta da Sofia Gori, 19 anni, della Marina Militare di Forlimpopoli (FC) e Matteo D’Ambrosi, 20 anni, delle Fiamme Azzurre di Sarno (SA), che dopo una buona partenza nelle qualificazioni, ha chiuso con il totale di 135/150 che gli è valso la quinta piazza assoluta alle spalle degli Stati Uniti.

“E’ stato un Campionato del Mondo davvero molto impegnativo – ha spiegato il Commissario Tecnico Daniele Di Spigno – Il livello generale era alto e riuscire ad imporsi non è stato semplice. Oggi in pedana ci sono state 21 squadre in rappresentanza di 13 Paesi. Si tratta di numeri davvero importanti. Ci tengo a fare i miei complimenti a tutta la Nazionale, sia a nome mio che di Carlo Alberto Zandomeneghi, il nostro Preparatore Altetico che rappresenta una figura fondamentale in queste trasferte. Tutti i componenti del gruppo hanno dato il massimo, a volte arrivando al risultato, altre mancandolo di poco. Oltre alle medaglie conta proprio l’impegno e non è mancato in nessuno”.

La rassegna iridata junior si chiude con l’Italia seconda nel medagliere generale, che unisce le medaglie di tutte le gare di Tiro a Volo e Tiro a Segno, con 5 ori 4 argenti e 4 bronzi. Scorporando il risultato, il Tiro a Volo italiano è primo assoluto con 5 ori, 3 argenti e 2 bronzi.

RISULTATI

Mixed Team TRAP: 1ª REPUBBLICA CECA (Martina MATEJKOVA – Ondrej STASTNY) 141/150 (+8); 2ª ITALIA (Maria Teresa Giorgia MACCIONI – Riccardo MIRABILE) 141/150 (+7); 3ª INDIA (Sabeera Haris HARIS – Shardul VIHAN) 138/150; 5ª ITALIA (Sofia GORI-Matteo D’Ambrosi) 135/150.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Junior Maschili: Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Diego Martelli (Fiamme Oro) di Lamporecchio (PT); Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI).

Junior Femminili: Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC); Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Villagrande Strisaili (NU); Marika Patera (Marina Militare) di Cento (FE).

Direttore Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi

Mondiale Lima – Podio mixed Trap