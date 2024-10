Campionato del Mondo Junior Italia d’Oro e d’Argento nel Mixed Team di Skeet

Le Squadre del CT Bellini sbaragliano gli avversari in qualificazione e si misurano in un derby tutto italiano per le due medaglie più importanti

Lima (PER) – La spedizione mondiale degli Azzurrini dello Skeet nella capitale peruviana si è chiusa nel migliore dei modi. Forti di un oro ed un argento a Squadre ed un bronzo individuale conquistato nella giornata precedente, i ragazzi e le ragazze della Nazionale Junior di Skeet hanno intrapreso la gara di Mixed Team determinati a fare ancora meglio.

Il primo dei due team in gara formato da Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina e Cristian Giudici (Carabinieri) di Borgo Velino (RI), dopo un intenso testa a testa in qualificazione con gli statunitensi Madeline Helen Corbin e Jordan Douglas Sapp, è riuscito ad imporsi al primo posto in classifica con 144/150, sfruttando le incertezze degli avversari d’oltreoceano nelle fasi finali della gara. Di alto livello anche la prestazione dell’altra Squadra italiana, formata da Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS) e Riccardo Mignozzetti (Marina Militare) di Trevi (PG), che con un’ultima serie perfetta si è meritata la seconda posizione con 142/150 e l’accesso al medal match per l’oro.

Dietro le squadre italiane si sono piazzati entrambi i team statunitensi, in terza posizione con 141/150+8 quello formato a Alishia Fayth Layne e Benjamin Joseph Keller, tiratore medaglia d’argento nella gara individuale, e in quarta piazza i sopracitati Madeline Helen Corbin e Jordan Douglas Sapp con 141/150+7.

Il derby per l’oro ha visto i 4 Azzurrini determinati a dare il massimo, la connazionalità messa momentaneamente da parte per competere lealmente come avversari. Alla fine a prevalere e a conquistare la medaglia del metallo più prezioso è stato il team Giudici-Ruta con il punteggio di 39/48, alle loro spalle, d’argento, Arianna Nember e Riccardo Mignozzetti con 37/48.

Il medal match per il bronzo si è concluso con la vittoria della medaglia per la Squadra Corbin-Sapp che ha totalizzato il punteggio di 38/48, superando la Squadra avversaria Keller-Layne che ha realizzato 36/48.

Più che compiaciuto dal risultato ottenuto, il CT Sandro Bellini ha dichiarato al termine della finale: “Non potevamo ottenere un risultato migliore. Questo oro e questo argento sono un forte segnale che l’Italia continua ad essere presente ai massimi livelli nel Tiro a Volo mondiale. La gara di qualificazione si è mostrata complessa sin dalle prime serie, con gli statunitensi che non accennavano a demordere dalle prime posizioni. I ragazzi, come veri professionisti, non si sono persi d’animo e nell’ultima serie sono riusciti a conquistare le prime due posizioni. Vorrei fare un applauso e i miei complimenti a Eleonora (Ruta, ndr) e Cristian (Giudici, ndr) i nuovi Campioni del Mondo Junior di Skeet Misto, che hanno dimostrato di essere più che all’altezza di questo palcoscenico mondiale. Bravissimi anche Arianna (Nember, ndr) e Riccardo (Mignozzetti, ndr) che in qualificazione si sono mostrati agguerriti e determinati così come in finale. Ringrazio tutti i ragazzi della Nazionale Junior per averci regalato tantissime emozioni e medaglie, un grande in bocca al lupo a tutti loro per i loro appuntamenti sportivi futuri”

Concluso il capitolo Skeet, da domani sarà protagonista il Trap. Attesi in pedana domani, giovedì 3 ottobre, per gli allenamenti ufficiali gli Azzurrini del CT Daniele Di Spigno. Venerdì 4 ottobre inizierà la gara con i primi 75 piattelli di qualificazione.

RISULTATI

Mixed Team SKEET: 1ª ITALIA (Eleonora RUTA – Cristian GIUDICI) 144/150 – 39/48; 2ª ITALIA (Arianna NEMBER – Riccardo MIGNOZZETTI) 142/150 – 37/48; 3ª USA (Alishia Fayth LAYNE – Benjamin Joseph KELLER) 141/150 (+8) – 38/48; 4ª USA (Madeline Helen CORBIN – Jordan Douglas SAPP) 141/150 (+7) – 36/48.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Junior Maschili: Matteo Bragalli (Fiamme Oro) Pistoia; Marco Coco (Fiamme Oro) di Roma; Cristian Giudici (Carabinieri) di Borgo Velino (RI); Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano (CS); Riccardo Mignozzetti (Marina Militare) di Trevi (PG).

Junior Femminili: Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS); Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia; Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina.

Direttore Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Junior Maschili: Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Diego Martelli (Fiamme Oro) di Lamporecchio (PT); Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI).

Junior Femminili: Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC); Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Marai Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Villagrande Strisaili (NU); Marika Patera (Marina Militare) di Cento (FE).

Direttore Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi

PROGRAMMA

Giovedì 03 ottobre Allenamenti Ufficiali di Trap

Venerdì 04 ottobre Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 05 ottobre Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Ore 22.15 Finale Trap Femminile

Ore 23.45 Finale Trap Maschile

Domenica 06 ottobre Qualificazioni Mixed Team Trap

Ore 22.45 Medal Matches Mixed Team Trap

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Lima è di -7 ora. (Es. Quando a Lima saranno le 15.00, a Roma saranno le 22.00)

Com. Stam.