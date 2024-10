Campionato del Mondo Junior Nember di bronzo nello Skeet femminile La Squadra delle Azzurrine centra l’oro, quella maschile l’argento

Lima (PER) – L’avventura iridata delle Nazionali Junior di Tiro a Volo inizia con un bronzo individuale, centrato da Arianna Nember nello Skeet femminile, e con l’oro e l’argento centrati, rispettivamente, dalla Squadra Femminile e da quella Maschile nella classifica per Nazioni.

Partendo dalla gara femminile, Nember ha confermato di essere in una annata agonistica molto positiva. La diciannovenne di Lumezzane (BS), portacolori della Marina Militare, è arrivata in Perù forte del titolo di Campionessa Europea conquistato a maggio a Lonato del Garda (BS) e della medaglia d’argento in Coppa del Mondo a Porpetto (UD) a luglio. Entrata in pedana con la ferma determinazione a confermarsi ai massimi livelli, ha faticato un po’ nelle qualificazioni, ma con il totale di 110/125 è riuscita ad entrare nello spareggio per la finale ed a vincerlo con +4.

Nel round decisivo ha superato le eliminatorie per il sesto, quinto e quarto posto e con 38/40 si è messa al collo la medaglia di bronzo.

Meglio di lei solo l’inglese Madeleine Zarina Russell, prima con 51/60, e la statunitense Gracelynn Marie Hensley, medaglia d’argento con 48/60.

Lontane dalla finale Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia, dodicesima con 108/125, e quindicesima Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina con lo stesso punteggio.

Ma il totale complessivo di 326/375 ha regalato alle Azzurrine la grandissima gioia di salire sulla vetta del podio a Squadre, meritandosi il Titolo di Campionesse del Mondo davanti a Germania e Stati Uniti, rispettivamente seconda con 325/375 e terza con 323/375.

Passando alla gara maschile, peccato per Cristian Giudici. Il ventenne di Borgo Velino (RI), portacolori dei Carabinieri e lo scorso anno di bronzo alla Coppa del Mondo di Suhl (GER), è entrato in finale grazie al 117/125 +1 delle qualificazioni che gli ha assicurato il quarto posto provvisorio. Purtroppo, nella corsa alle medaglie non ha tenuto il passo degli avversari e con 24/30 si è dovuto accontentare della quinta posizione.

Ad un piattello dallo spareggio per l’ingresso in finale si sono fermati Matteo Bragalli (Fiamme Oro) Pistoia; Marco Coco (Fiamme Oro) di Roma, che con 115/125 hanno chiuso la gara, rispettivamente, in quindicesima e sedicesima piazza. Solo trentesimo Riccardo Mignozzetti (Marina Militare) di Trevi (PG) con 112/125 e trentatreesimo Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano (CS) con 111/125.

Bragalli, Coco e La Volpe si sono consolati con l’argento a squadre grazie al totale complessivo di 341/375.

Oggi la gara di Skeet si concluderà con il Mixed Team. Dopo i 150 piattelli di qualificazione (75 per ciascun componente della squadra, ndr) i migliori quattro Teams si sfideranno nei medal matches, in programma a partire dalle 22.45 italiane.

Il CT Sandro Bellini schiererà in pedana le Squadre composte da Eleonora Ruta e Cristian Giudici e da Arianna Nembert e Riccardo Mignozzetti.

RISULTATI

Junior Maschili: 1° Panagiotis GEROCHRISTOS (GRE) 117/125 (+2) – 56/60: 2° Benjamin Joseph KELLER (USA) 118/125 (+2) – 54/620; 3° Wiktor PYRA (POL) 116/125 (+9) – 42/50; 4° Markos KONTOPOULOS (CYP) 118/125 (+1) – 33/40; 5° Cristian GIUDICI (ITA) 117/125 (+1) – 24/30; 6° Lassi Akseli Matias KAUPPINEN (FIN) 116/125 (+8) – 15/20; 15° Matteo BRAGALLI (ITA) 115/125; 16° Marco COCO (ITA) 115/125; 30° Riccardo MIGNOZZETTI (ITA) 112/125; 33° Antonio LA VOLPE (ITA) 11/125.

Squadre Maschili: 1ª USA 349/375; 2ª ITALIA 341/375; 3ª GRECIA 337/375.

Junior Femminili: 1ª Madeleine Zarina RUSSELL (GBR) 113/125 – 51/60; 2ª Gracelynn Marie HENSLEY (USA) 115/125 – 48/60; 3ª Arianna NEMBER (ITA) 110/125 (+4) – 38/50; 4ª Emilie BUNDAN (GER) 114/125 – 29/40; 5ª Madeline Helen CORBIN (USA) 112/125 (+1) – 21/30; 6ª Karsyn Kay ROSS (USA) 112/125 (+0) – 13/20; 12ª Viola PICCIOLLI (ITA) 108/125; 15ª Eleonora RUTA (ITA) 108/125.

Squadre Femminili: 1ª ITALIA 326/375; 2ª GERMANIA 325/375; 3ª USA 323/375

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Junior Maschili: Matteo Bragalli (Fiamme Oro) Pistoia; Marco Coco (Fiamme Oro) di Roma; Cristian Giudici (Carabinieri) di Borgo Velino (RI); Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano (CS); Riccardo Mignozzetti (Marina Militare) di Trevi (PG).

Junior Femminili: Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS); Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia; Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina.

Direttore Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Junior Maschili: Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Diego Martelli (Fiamme Oro) di Lamporecchio (PT); Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI).

Junior Femminili: Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC); Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Marai Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Villagrande Strisaili (NU); Marika Patera (Marina Militare) di Cento (FE).

Direttore Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi

PROGRAMMA

Martedì 01 ottobre Qualificazioni Mixed Team Trap

Ore 22.45 Medal Matches Mixed Team Skeet

Mercoledì 02 ottobre Allenamenti Liberi Trap

Giovedì 03 ottobre Allenamenti Ufficiali di Trap

Venerdì 04 ottobre Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 05 ottobre Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Ore 22.15 Finale Trap Femminile

Ore 23.45 Finale Trap Maschile

Domenica 06 ottobre Qualificazioni Mixed Team Trap

Ore 22.45 Medal Matches Mixed Team Trap

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Lima è di -7 ora. (Es. Quando a Lima saranno le 15.00, a Roma saranno le 22.00)