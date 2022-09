CAMPIONATO DI CALCIO – Roma e Atalanta in fuga

Ha avuto luogo, precisamente nei giorni a cavallo tra agosto e settembre, la 4^ giornata di Serie A. Un evento particolare per 2 motivi principali: poiché si parla del primo infrasettimanale della stagione e inoltre poiché concluso proprio durante il termine del calciomercato estivo.

La classifica, soprattutto rispetto allo scorso anno, mira sin da subito a un grande equilibrio che, solo verso la fine del campionato, lascerà probabilmente spazio a un vero e proprio favorito. Sui 12 punti disponibili, coloro che hanno meglio affrontato la fase iniziale del campionato, sono l’Atalanta e la Roma con 10 punti guadagnati. Entrambe infatti non solo hanno vinto le partite sulla carta più agevoli, ma sono state in grado di strappare un punto nell’unico big match giocato. I protagonisti delle vittorie di Roma e Atalanta di questa giornata sono 2: Dybala e Koopmeiners. Il primo, autore di una doppietta, ha trascinato i giallorossi contro il Monza, sconfitta per 3-0 all’Olimpico. 3 gol sono stati rifilati anche al Torino, e dallo stesso marcatore, nonché il già nominato Koopmeiners.

Un altro protagonista della giornata, questa volta non di movimento, è Maignan. La saracinesca francese ha salvato il Milan parando per l’ennesima volta un rigore, stavolta dello sfortunato Berardi, infortunato 30 minuti dopo. Sassuolo-Milan si è così conclusa in pareggio per 0-0. Un punto a testa anche per 2 big come Lazio e Napoli, fermate rispettivamente da Sampdoria e Lecce, ma anche per altre 4 squadre. Tra queste spicca la Salernitana, solo una volta sconfitta, e negativamente Verona, Bologna ed Empoli, ancora a secco di vittorie.

Ad Atalanta e Roma, tra le vincenti della giornata si aggiungono anche l’Inter, battendo per 3-1 la Cremonese; l’Udinese, che con un gol di Beto riesce a superare laFiorentina, e infine la Juventus contro Lo Spezia. Oltre Inzaghi, felice per la gran forma di 2 protagonisti come Barella e Lautaro (entrambi in gol), sorride anche Allegri grazie ai gol dei 2 centravanti della propria rosa: la conferma Vlahovic e la novità Milik.

E’ proprio con fiducia che arrivano alla prossima giornata Juventus e Inter, protagoniste di 2 dei 3 big match che andranno in onda nel fine settimana: il derby di Milano e Fiorentina-Juventus. Scontri che, insieme a Lazio-Napoli, inizieranno già a definire una possibile classifica finale.

di Roberto Di Cesare