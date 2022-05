Campionato Europeo iQFOiL: finiscono le qualifiche. Tanti italiani nelle flotte gold

Altre quattro prove di vento più intenso che permette di disputare course rispetto agli slalom di ieri.

Ancora buone sensazioni da parte della squadra maschile che porta in flotta gold tutti gli effettivi open e due u21. Ragazze in crescita che sfruttano la giornata per migliorare la classifica e accedere alla flotta gold (Maggetti, Speciale, Renna).

iQFOiL Men

Classifica:

1° Goyard (FRA)

2° Van Opzeeland (NED)

3° Badloee (NED)

4° Renna Nicolò (ITA)

13° Di Tomassi (ITA)

27° Benedetti (ITA)

34° Tomasi (ITA) U21

38° Cangemi (ITA)

55° Camboni (ITA)

59° Renna Jacopo (ITA)

64° Modena (ITA) U21

84° Gavioli (ITA)

97° Cappuzzo (ITA)

101° Tomasini (ITA) U21

148° Tarlao (ITA) U21

154° Laurenza (ITA) U21

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Nicolò Renna: “Giornata positiva, abbiamo fatto quattro regate con l’Ora e sensazioni molto buone sulla tavola come le avevo avute a Palma. Adesso sono in quarta posizione, cercherò di difendere la posizione e di stare davanti. Peccato per la prima prova di oggi ma ho saputo reagire. Domani ci attende la maraton e altre prove difficili.”

Luca Di Tomassi: “Oggi ultima giornata di qualifiche. Riesco a difendermi bene, nonostante la giornata difficile in cui era facile sbagliare. Domani primo giorno di flotta gold, sarà sicuramente una regata più difficile con tutti i più forti, ma sarà il momento per cercare di attaccare.”

Il tecnico FIV Adriano Stella: ”Oggi si sono chiuse le fasi di qualifica siamo in flotta gold con sei senior e due ragazzi molto interessanti in prospettiva Under 21. Oggi le condizioni di vento rano con la classica Ora ben distesa sui 13/14 nodi che pian piano è andata crescendo arrivando a sfiorare probabilmente i 20 nodi. La prima prova è stata abbastanza difficile per un errore di Renna (Nicolò) che ha commesso un errore; per fortuna è stato bravo a recuperare soprattutto psicologicamente per le prove successive che con gli scarti lo portano al quarto posto. Beene anche Di Tomassi che ha badato a controllare e non commettere sbavature così come ci eravamo detti per la tattica di oggi anche se avrebbe potuto tirare maggiormente per le sue caratteristiche fisiche. Domani inizia un nuovo step con il livello della flotta aumentato. Abbiamo dimostrato di poter competere e saper gestire, andiamo avanti così.”

iQFOiL Women

Classifica:

1° Noesmoen (FRA)

2° Wilson (GBR)

3° Watson (GBR)

22° Maggetti (ITA)

23° Speciale (ITA)

26° Renna (ITA) U21

70° Oprandi (ITA) U21

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Giorgia Speciale: “Oggi giornata di alti e bassi : alcune prove fatte bene ma anche una di sicuro non all’altezza. Sono riuscita a migliorare nelle partenza rispetto a ieri. Da domani inizia la seconda parte sicuramente dura ma cercherò di migliorare.”

Il tecnico FIV Riccardo Belli dell’Isca: “Giornata migliore rispetto a quella di ieri, siamo riusciti a sfruttare meglio le partenze e nel corso della giornata sono arrivati buoni piazzamenti. Siamo riusciti ad accedere alla flotta gold con Maggetti, Speciale e Renna. Da domani dobbiamo essere ancora più concentrati perché inizia la vera regata.”

Il team italiano è seguito dal DT Michele Marchesini, dai tecnici Luca De Pedrini, Riccardo Belli Dell’Isca e Adriano Stella e, infine, dal fisioterapista Francesco Sartori.

Qui di seguito l’elenco dei convocati:

Jacopo Gavioli | Circolo Surf Torbole

Manolo Modena | Circolo Surf Torbole

Leonardo Tomasini | Circolo Surf Torbole

Luca Di Tomassi | Gruppo Sportivo Marina Militare

Mattia Camboni | Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre

Nicolò Renna | Circolo Surf Torbole

Jacopo Renna | Circolo Surf Torbole

Daniele Benedetti | Vela Guardia di Finanza

Antonino Cangemi | Circolo Velico Sferracavallo

Linda Oprandi | Kalterer Sportverein Windsurfing

Giorgia Speciale | Gruppo Sportivo Fiamme Oro

Marta Maggetti | Vela Guardia di Finanza

Sofia Renna | Circolo Surf Torbole

