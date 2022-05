Campionato Europeo iQFOiL: i ragazzi partono forte

Si è aperto oggi il Campionato Europeo iQFOiL a Torbole con quattro prove disputate, tutte di slalom per l’intensità leggera del vento.

Bene Nicolò Renna che con due primi posti si attesta nella parte alta della classifica ma un po’ tutta la squadra maschile fa vedere ottimi spunti. In salita invece la partenza per le ragazze che patiscono soprattutto le partenze di questa specialità e si trovano al momento attardate.

iQFOiL Men

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Nicolò Renna: “Giornata positiva, diciamo una buona apertura per questo Campionato Europeo. Siamo entrati in acqua con vento leggero che ci ha fatto disputare quattro prove di slalom nelle quali ho ottenuto dei parziali molto buoni. Comunque essendo suddivisi in otto batterie anche i migliori erano ben distribuiti. Sono positivo ma è solo il primo giorno. Bisogna continuare così.”

Luca Di Tomassi: “Oggi prima giornata di regate. Era importante rimanere concentrati cercando di sbagliare il meno possibile. Sono abbastanza soddisfatto di come ho affrontato questa prima giornata e molto contento di aver avuto buone sensazioni sulla tavola. So che è ancora lunga e cercherò di fare meglio”

Il tecnico FIV Adriano Stella: ”Si è aperto un Campionato Europeo di altissimo livello, ci sono davvero tanti atleti che possono aspirare alle posizioni di vertice in classifica. La prima giornata ha fatto registrare vento leggero che ha dato buone sensazioni a tutti i ragazzi: Renna ha vinto due prove, Di Tomassi una. Tutti i ragazzi hanno fatto parziali in linea con le aspettative e questo denota una crescita a livello generale della squadra. Non ci dimentichiamo del fattore casa ma sicuramente quanto visto in acqua va al di là di questo fattore. Bene anche i più piccoli, anche tra gli Under 21 che per la prima volta si affacciano a un Campionato Europeo di questo livello sono arrivate sensazioni buone. L’obiettivo per tutti è arrivar alla Gold dove verrà tirata la prima linea, lo considero un obiettivo per tanti di loro.”

iQFOiL Women

Il tecnico FIV Riccardo Belli dell’Isca: “Inizio sicuramente non positivo per le ragazze che patiscono molto le partenze. Stiamo già lavorando su questo aspetto e cercheremo di avere risposte positive al più presto. Ovviamente su prove di slalom molto brevi in termini di tempo una partenza non buona condiziona la regata. Ci auguriamo di riuscire a rimediare fin da domani e di riuscire a correggere il tiro.”

Il team italiano è seguito dal DT Michele Marchesini, dai tecnici Luca De Pedrini, Riccardo Belli Dell’Isca e Adriano Stella e, infine, dal fisioterapista Francesco Sartori.

Qui di seguito l’elenco dei convocati:

Jacopo Gavioli | Circolo Surf Torbole

Manolo Modena | Circolo Surf Torbole

Leonardo Tomasini | Circolo Surf Torbole

Luca Di Tomassi | Gruppo Sportivo Marina Militare

Mattia Camboni | Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre

Nicolò Renna | Circolo Surf Torbole

Jacopo Renna | Circolo Surf Torbole

Daniele Benedetti | Vela Guardia di Finanza

Antonino Cangemi | Circolo Velico Sferracavallo

Linda Oprandi | Kalterer Sportverein Windsurfing

Giorgia Speciale | Gruppo Sportivo Fiamme Oro

Marta Maggetti | Vela Guardia di Finanza

Sofia Renna | Circolo Surf Torbole

