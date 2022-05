Campionato Europeo iQFOiL: le Gold Fleet regalano emozioni

Il secondo giorno di Gold Fleet dimostra quanto questo campionato europeo sia di altissimo livello: ogni piccolo errore o sbavatura è stato pagato caro da tutti gli atleti impegnati.

Rimane in ottima seconda posizione Nicolò Renna che nonostante qualche incertezza difende bene la posizione, Di Tomassi scivola al decimo posto ma conferma le ottime potenzialità e rimane in top ten. Sale ancora Maggetti – per le ragazze – che grazie alle prove di oggi riesce ad entrare in decima posizione nella parte che conta della classifica, bene anche Speciale che continua la sua rimonta attestandosi al diciottesimo posto.

iQFOiL Men

Classifica:

1° Van Opzeeland (NED)

2° Renna Nicolò (ITA)

3° Goyard (FRA)

10° Di Tomassi (ITA)

23° Benedetti (ITA)

32° Cangemi (ITA)

40° Tomasi (ITA) U21

43° Renna Jacopo (ITA)

44° Camboni (ITA)

52° Modena (ITA) U21

96° Gavioli (ITA)

97° Cappuzzo (ITA)

117° Tomasini (ITA) U21

153° Tarlao (ITA) U21

154° Laurenza (ITA) U21

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Nicolò Renna: “Oggi giornata difficile per vento e situazioni in regata: è sempre molto difficile ogni prova e bisogna mantenere la concentrazione. Sono riuscito a disputare due buone prove mentre dalle altre due avrei potuto ottenere di più. Mi porto comunque a casa la positività di una posizione molto buona da difendere ancora domani: ci sono in programma altre quattro prove. Rimanere nella parte alta della classifica può permettermi di accedere alla fase finale direttamente in semifinale.”

Il tecnico FIV Adriano Stella: “Giornata particolarmente intensa che ha rivoluzionato i punteggi degli atleti più che la classifica. Questo perché il livello è davvero altissimo e più che un Campionato Europeo potrebbe sembrare un Campionato Mondiale. Tutti gli atleti hanno avuto dei passaggi a vuoto che al momento comprimono la classifica in maniera tale che, con le quattro prove a disposizione domani, anche chi oggi si trova intorno alla ventesima posizione potrebbe ambire ad entrare in top ten. Oggi ho consigliato ai ragazzi di rimanere concentrati, di lasciare fuori dal campo l’emotività, di esprimersi su quello che abbiamo lavorato in allenamento, senza strafare e senza abbattersi se fosse arrivata qualche prova opaca. Ci siamo riusciti: Renna e Di Tomassi si meritano le posizioni raggiunte e si meriterebbero di potersi giocare tutte le loro chances domenica. Domani sarà una giornata particolarmente intensa, cercheremo di farci trovare pronti.”

iQFOiL Women

Classifica:

1° Wilson (GBR)

2° Noesmoen (FRA)

3° Dziarnowska (POL)

10° Maggetti (ITA)

18° Speciale (ITA)

38° Renna (ITA) U21

68° Oprandi (ITA) U21

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Marta Maggetti: “Oggi è stata una giornata particolarmente impegnativa, fatta di alti e bassi. Questo non mi scoraggia, anzi mi stimola a giocare tutte le mie carte domani per l’accesso alla fase finale. La voglia di esserci è tanta.”

Il tecnico FIV Riccardo Belli dell’Isca: “Continua la rimonta di Maggetti e Speciale: la prima entra in top ten, la seconda deve giocarsi tutto nella giornata di domani che mette a disposizione quattro prove e può succedere di tutto. L’obiettivo ovviamente per entrambe è quello di entrare nelle medal series di domenica. Chi arriva tra le prime dieci con il nuovo format ha comunque la possibilità di arrivare a medaglia. Domani sarà quindi una giornata di massima concentrazione.”

Il team italiano è seguito dal DT Michele Marchesini, dai tecnici Luca De Pedrini, Riccardo Belli Dell’Isca e Adriano Stella e, infine, dal fisioterapista Francesco Sartori.

Qui di seguito l’elenco dei convocati:

Jacopo Gavioli | Circolo Surf Torbole

Manolo Modena | Circolo Surf Torbole

Leonardo Tomasini | Circolo Surf Torbole

Luca Di Tomassi | Gruppo Sportivo Marina Militare

Mattia Camboni | Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre

Nicolò Renna | Circolo Surf Torbole

Jacopo Renna | Circolo Surf Torbole

Daniele Benedetti | Vela Guardia di Finanza

Antonino Cangemi | Circolo Velico Sferracavallo

Linda Oprandi | Kalterer Sportverein Windsurfing

Giorgia Speciale | Gruppo Sportivo Fiamme Oro

Marta Maggetti | Vela Guardia di Finanza

Sofia Renna | Circolo Surf Torbole

