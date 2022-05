Campionato Europeo iQFOiL: Medal Series per Renna e Maggetti

Le quattro prove di oggi delineano la classifica definitiva che purtroppo penalizza per una manciata di punti Luca di Tomassi, autore di un ottimo Campionato Europeo ma fuori dalle Madal Series per l’opaca giornata di ieri.

La squadra italiana maschile si è comunque ben comportata dimostrandosi solida e dotata di ottimi elementi. Nicolò Renna difende il secondo posto e potrà accedere alle semifinali. Trafila completa nella giornata di Medal Series per Marta Maggetti che completa la rimonta attestandosi al nono posto generale (ottavo a livello europeo).

La giornata di domani con il nuovo format vedrà impegnati i primi dieci in classifica in una serie di prove che potrebbero rivoluzionare la classifica. Unico certo di una medaglia è il primo classificato (Van Opzeeland e Wilson). Il meccanismo prevede sfide tra tutti i classificati dal quarto al decimo posto che proclameranno due semifinalisti che andranno in sfida con il secondo e il terzo classificato per accedere alla finale a tre.

iQFOiL Men

Classifica:

1° Van Opzeeland (NED)

2° Renna Nicolò (ITA)

3° Goyard (FRA)

11° Di Tomassi (ITA)

17° Benedetti (ITA)

37° Cangemi (ITA)

39° Tomasi (ITA) U21

43° Renna Jacopo (ITA)

49° Camboni (ITA)

56° Modena (ITA) U21

94° Gavioli (ITA)

96° Cappuzzo (ITA)

116° Tomasini (ITA) U21

151° Tarlao (ITA) U21

154° Laurenza (ITA) U21

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Il tecnico FIV Adriano Stella: “Bilancio molto positivo per Renna che ha disputato un ottimo Campionato Europeo e domani avrà la possibilità di entrare dalle semifinali giocandosi la possibilità di arrivare a medaglia. Anche oggi, nonostante la giovane età ha dimostrato grande solidità e il suo percorso in crescita è stato davvero di qualità. Peccato peer Luca che ha pagato una giornata di ieri troppo conservativa, che alla fine l’ha penalizzato in termini di punteggio netto rispetto a un totale che dimostra la sua costanza nei risultati. Per lui è da vedere il percorso lungo questo Campionato Europeo e gli ampi margini di miglioramento che ha. Avrebbe meritato di disputare le Medal Series e per me la nostra squadra ha due elementi da top ten a livello mondiale, in valore assoluto. Bene anche Benedetti che si è tolto delle soddisfazioni e chiude al diciassettesimo posto, anche per lui un percorso di crescita che lo pone tra i migliori. “

iQFOiL Women

Classifica:

1° Wilson (GBR)

2° Noesmoen (FRA)

3° Dziarnowska (POL)

9° Maggetti (ITA)

17° Speciale (ITA)

44° Renna (ITA) U21

69° Oprandi (ITA) U21

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Marta Maggetti: “Giornata molto difficile, ma sono molto felice di essere entrata nella top 10 che mi consente di giocarmi domani il tutto per tutto nelle Medal Series. Non ho niente da perdere domani: non vedo l’ora di essere di nuovo in acqua.”

Il tecnico FIV Riccardo Belli dell’Isca: “Giornata lunga con qualche colpo di scena ma sicuramente positiva: Maggetti accede alle Medal Series di domani e Speciale chiude nella top 15 europea che gli consente di far parte della squadra per il prossimo anno. Progressi anche per Renna e Oprandi che hanno potuto accumulare esperienza. Tornando a Maggetti, domani sarà dura, ma sa come giocarsi le proprie carte.”

Il team italiano è seguito dal DT Michele Marchesini, dai tecnici Luca De Pedrini, Riccardo Belli Dell’Isca e Adriano Stella e, infine, dal fisioterapista Francesco Sartori.

Qui di seguito l’elenco dei convocati:

Jacopo Gavioli | Circolo Surf Torbole

Manolo Modena | Circolo Surf Torbole

Leonardo Tomasini | Circolo Surf Torbole

Luca Di Tomassi | Gruppo Sportivo Marina Militare

Mattia Camboni | Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre

Nicolò Renna | Circolo Surf Torbole

Jacopo Renna | Circolo Surf Torbole

Daniele Benedetti | Vela Guardia di Finanza

Antonino Cangemi | Circolo Velico Sferracavallo

Linda Oprandi | Kalterer Sportverein Windsurfing

Giorgia Speciale | Gruppo Sportivo Fiamme Oro

Marta Maggetti | Vela Guardia di Finanza

Sofia Renna | Circolo Surf Torbole

