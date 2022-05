Campionato Europeo iQFOiL: Renna – Di Tomassi in top ten, Maggetti undicesima

Prima giornata di Gold fleet che regala ottimi piazzamenti per la squadra italiana. Per gli uomini Renna si ritrova la secondo posto e Di Tomassi al settimo nella top ten, mentre Benedetti compie un buon balzo in classifica che lo proietta al quattordicesimo posto. Per le donne gran recupero di Maggetti che sfiora al momento la top ten portandosi all’undicesimo posto.

In una delle giornate più intense del campionato, quella della marathon, le sensazioni sono buone per tanti elementi della squadra italiana che recupera posizioni e si dimostra solida in molti suoi elementi. Il vento intorno ai 18 nodi ha permesso di disputare prove intense culminate nella marathon che prevede la particolare partenza in cui i partecipanti sfilano dietro al gommone che taglia al traverso del vento la linea di partenza, dando l’avvio a una regata di circa dieci miglia.

iQFOiL Men

Classifica:

1° Van Opzeeland (NED)

2° Renna Nicolò (ITA)

3° Goyard (FRA)

7° Di Tomassi (ITA)

14° Benedetti (ITA)

35° Cangemi (ITA)

37° Tomasi (ITA) U21

40° Renna Jacopo (ITA)

45° Modena (ITA) U21

48° Camboni (ITA)

93° Gavioli (ITA)

96° Cappuzzo (ITA)

116° Tomasini (ITA) U21

153° Tarlao (ITA) U21

154° Laurenza (ITA) U21

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Nicolò Renna: “Anche oggi una giornata positiva, con ottime sensazioni: abbiamo fatto due course race e una marathon impegnativa andata molto bene. La gara è ancora lunga ma cerco di restare nelle prime posizioni per giocarmi le mie carte.”

Luca Di Tomassi: “Oggi prima giornata di gold fleet, regate molto più difficili, con livello molto alto. Riesco comunque a difendermi bene e entrare nella top ten. Bisogna continuare a rimanere concentrati e a essere costanti nei risultati.”

Il tecnico FIV Adriano Stella: ” Oggi due prove di Course e una marathon che hanno messo a dura prova tutti i ragazzi. In gold fleet tutti i migliori ormai sono insieme e il livello di questa regata è davvero molto alto. Ottimi parziali per Renna (Nicolò), Di Tomassi e Benedetti che hanno fatto un bel balzo in classifica posizionandosi in ottime posizioni. La top ten è tutta da costruire nei prossimi due giorni ma abbiamo buone sensazioni. Renna ha avuto una protesta difficile che ha saputo studiare bene e che gli ha permesso di ottenere una riparazione che gli consente di avere a questo punto anche dei buoni scarti. Tutta la squadra ha comunque ottenuto ottimi piazzamenti, costanti e ha costruito solidità nel percorso di questo Campionato Europeo. Dobbiamo andare avanti un passo alla volta per giocarci tutto alla fine.”

iQFOiL Women

Classifica:

1° Wilson (GBR)

2° Noesmoen (FRA)

3° Dziarnowska (POL)

11° Maggetti (ITA)

22° Speciale (ITA)

31° Renna (ITA) U21

71° Oprandi (ITA) U21

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Marta Maggetti: “Sono soddisfatta della giornata, ho ottenuto dei buoni parziali che mi hanno permesso di risalire in classifica. Sono conscia che devo ancora migliorare sulle partenze ma queste condizioni di vento mi permettono di esprimermi meglio. Si può fare molto di più, il Campionato è ancora lungo e voglio provarci fino alla fine.”

Il tecnico FIV Riccardo Belli dell’Isca: “Maggetti e Speciale hanno avuto una giornata positiva che ha permesso di risalire in classifica e acquistare più consapevolezza per questo difficile Campionato Europeo. Renna purtroppo con un OCS ha perso qualche posizione ma resta comunque come obiettivo quello di ben figurare nella Gold Fleet. Oprandi sta facendo esperienza vista la giovane età.”

Il team italiano è seguito dal DT Michele Marchesini, dai tecnici Luca De Pedrini, Riccardo Belli Dell’Isca e Adriano Stella e, infine, dal fisioterapista Francesco Sartori.

Qui di seguito l’elenco dei convocati:

Jacopo Gavioli | Circolo Surf Torbole

Manolo Modena | Circolo Surf Torbole

Leonardo Tomasini | Circolo Surf Torbole

Luca Di Tomassi | Gruppo Sportivo Marina Militare

Mattia Camboni | Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre

Nicolò Renna | Circolo Surf Torbole

Jacopo Renna | Circolo Surf Torbole

Daniele Benedetti | Vela Guardia di Finanza

Antonino Cangemi | Circolo Velico Sferracavallo

Linda Oprandi | Kalterer Sportverein Windsurfing

Giorgia Speciale | Gruppo Sportivo Fiamme Oro

Marta Maggetti | Vela Guardia di Finanza

Sofia Renna | Circolo Surf Torbole

Com. Stam./foto