Campionato Europeo Trap e Skeet – Chateauroux (FRA) Bronzo per Gori e Fisichella nel Trap Mixed Team Junior

La squadra del coach Di Spigno sul podio con Spagna e Repubblica Ceca. Chateauroux (FRA) – Subito prima dei titoli di coda del Campionato europeo delle discipline olimpiche sulle pedane francesi di Chateauroux l’Italia conquista una pregiata medaglia di bronzo nel Trap Mixed Team Junior con Sofia Gori e Fabrizio Fisichella.

La ventenne forlivese e il ventunenne catanese (quest’ultimo bronzo individuale nel Trap maschile appena due giorni fa) superano Spagna 1 di Daniel Fernandez De Vicente e della campionessa europea individuale Noelia Pontes Villarubia in una finale combattuta che si conclude per 42/50 a 41 in favore della formazione azzurra del Ct Daniele Di Spigno. Non sono certamente mancate le sorprese nel corso della finale e neppure nella fase di selezione. La coppia Gori – Fisichella sembrava perfino spacciata dopo la prima delle tre serie di qualificazione: in avvio di gara l’atleta siciliano ha stentato ad entrare in partita e, disseminando tutto il percorso dei primi 25 piattelli di numerosi errori, ha concluso con un modesto 19 mentre anche la sua compagna di squadra della Marina Militare non è andata oltre il 22/25. Ma nella seconda serie Sofia e Fabrizio hanno saputo reagire alla grande componendo un superlativo 50/50 che ha fatto schizzare di nuovo in alto le loro quotazioni. Un solido 47/50 al terzo round ha permesso poi a Italia 1 di Gori e Fisichella di attestarsi a 138/150 insieme a Repubblica Ceca e Spagna 1 alle spalle di Spagna 2 che aveva totalizzato 140. Il vivace trend positivo che aveva spinto la squadra azzurra dopo il flop dell’esordio non ha però assistito Gori e Fisichella nello shoot-off per la designazione della seconda formazione che avrebbe sfidato Spagna 2 per la medaglia d’oro: è stato infatti il team ceco a strappare il ticket per il gold medal match. E un tono agonistico un po’ dimesso ha contraddistinto anche l’avvio della finale per il bronzo in cui Sofia Gori e Fabrizio Fisichella, nei primi due giri di pedana, hanno accumulato un passivo pesante. Con un provvidenziale time-out Daniele Di Spigno è stato però in grado di spezzare la sequenza negativa ribaltando la situazione: dopo lo stop Sofia Gori e Fabrizio Fisichella hanno infatti gradualmente recuperato lo svantaggio e approfittando di una pesante flessione della squadra spagnola hanno compiuto il sorpasso negli ultimi piattelli aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Nel gold medal match si è imposta Spagna 2 che si è aggiudicata il titolo europeo con un nettissimo 43/50 a 37 sulla Repubblica Ceca. Fuori dalla corsa per le finali invece l’altra squadra azzurra di Daniele Di Spigno: il fresco campione europeo individuale Francesco Tanfoglio e Maria Teresa Maccioni hanno totalizzato 135/150 attestandosi all’ottavo posto.

RISULTATI

Trap Mixed Team:

1° SPAGNA 140/150 + 43/50 – 2° REPUBBLICA CECA 138 + 37 – 3° ITALIA 138 + 42

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

Junior Men: Fabrizio Fisichella di Motta Sant’Anastasia (CT); Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Moscoline (BS).

Junior Ladies: Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC); Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Budoni (SS); Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde (CR).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Commissario Tecnico Junior: Daniele Di Spigno.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda