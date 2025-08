Campionato Europeo Trap e Skeet – Chateauroux (FRA) Fabbrizi Campione Europeo, De Filippis di bronzo Oro e Titolo Continentale per entrambe le Squadre

Chateauroux (FRA) – Altra giornata di grandi soddisfazioni per il Trap Italiano al Campionato Europeo di Chateauroux (FRA). Massimo Fabbrizi si è diplomato Campione Continentale ed è stato accompagnato sul podio da Mauro De Filippis con la medaglia di bronzo. Nel forziere azzurro anche gli ori ed i rispettivi Titoli di Campioni Europei per entrambe le Squadre.

Dopo nove anni dall’oro centrato nel 2016 a Lonato del Garda (BS), il carabiniere quarantasettenne di Monteprandone (AP) è tornato sulla vetta del podio Continentale facendo sfoggio della sua infinita classe. Primo al termine delle qualificazioni con 123/125 +12, Fabbrizi ha condotto la finale sin dalle prime battute. Ad insediare il suo primato ci ha provato il britannico Matthew John Coward Holley, ma con l’azzurro non lo ha mai lasciato avvicinare troppo e con 48/50 a 47/50 lo ha costretto all’argento.

“Una gioia indescrivibile, che è esplosa ancora prima che Matthew (Coward Holley, ndr) finisse di sparare. Non ho saputo contenerla – ha dichiarato Fabbrizi al termine della gara – Non petava che essere così, visto quanto ci ho lavorato e quanto ci ho creduto. Tanti sacrifici, tanta passione e tantissima dedizione. Non sono più un ragazzino e tutto è più difficile. Ma ho potuto contare sulla fiducia e sul sostegno di Marco (il Direttore Tecnico Nazionale Conti, ndr), e su quello dei miei compagni di Squadra. Ringrazio la Federazione, l’Arma dei Carabinieri ed i miei Sponsor, accanto a me in ogni momento, ma il grazie più grande va a Massimo. Me lo merito”.

Terzo bronzo europeo della carriera per De Filippis. Il poliziotto tarantino è entrato in finale con il dorsale numero 6 grazie al 122/125 (+1) delle qualificazioni ed ha migliorato il suo piazzamento affrontando con la massima concentrazione ogni piattello. Con 37/40 si è assicurato il terzo gradino del podio.

“Una medaglia è sempre una grande soddisfazione, soprattutto se la vinci nell’impianto in cui lo scorso anno non ho avuto la soddisfazione di entrare nella finale olimpica – ha spiegato De Filippis – Speravo di centrare l’oro, visto che l’argento ed il bronzo li avevo già nel mio palma res, però sono soddisfatto della mia prestazione e ci tengo a condividere questa mia soddisfazione con la Federazione, con la Polizia di Stato, con il CT e la Squadra, con i miei sponsor Beretta e Fiocchi e, ultimi ma non meno importanti, con familiari ed amici”.

Nono Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli con 121/125. Per gli Azzurri l’oro a Squadre con il totale di 366/375.

Purtroppo, niente finale per le azzurre nella gara femminile. A salire sul podio sono state la tedesca Katfrin Murche, neo Campionessa Europea, la slovacca Zuzana Rheak Stefecekova, medaglia d’argento, e la spagnola Fatima Galvez, medaglia di bronzo.

Ad andare più vicina all’accesso al round decisivo è stata Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV), che con 119/125 ha spareggiato per l’ingresso, ma con +1 si è dovuta accontentare del settimo posto assoluto. Con 117/125 Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA) e Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE) hanno chiuso, rispettivamente, in decima ed undicesima posizione. A consolare le azzurre è arrivato il Titolo di Campionesse Europee a Squadre con il totale di 353/375.

“Bravi i miei senatori – ha esordito il Direttore Tecnico Marco Conti – C’è chi non condivide la fiducia che ripongo in loro, ma nelle ultime due gare hanno dimostrato che hanno ancora molto da dare all’Italia ed al nostro sport. Massimo (Fabbrizi, ndr) a quarantasette anni ha appena conquistato il Titolo Europeo. Mauro (De Filippis, ndr) a quarantaquattro ha centrato il terzo bronzo continentale della carriera. Giovanni (Pellielo, ndr), a cinquantacinque anni ha vinto l’oro nell’ultima Coppa del Mondo. Tutti e tre insieme tornano a casa con l’oro a Squadre. Che dire? I fatti parlano più di tante parole”. “Peccato per Silvana (Stanco, ndr), fuori dalla finale allo spareggio, ma a lei ed alle compagne di Squadra faccio i miei complimenti per l’oro – ha concluso il tecnico umbro – Complimenti che estendo volentieri anche agli Junior per i risultati di ieri. Nuove generazioni che stanno crescendo bene”.

Domani il Campionato Europeo 2025 si concluderà con le gare del Mixed Team. Per i Senior Conti schiererà le coppie miste composte da Erica Sessa e Mauro De Filippis e da Silvana Maria Stanco e Massimo Fabbrizi. Per il comparto degli Junior il CT Di Spigno manderà in pedana Maria Teresa Giorgia Maccioni e Francesco Tanfoglio e Sofia Gori e Fabrizio Fisichella.

Dopo le qualificazioni le migliori quattro squadre duelleranno nel medal matches, per gli Junior in programma a partire dalle 17.30, mentre per i Senior dalle 18.45.

RISULTATI

Trap Maschile Senior: 1° Massimo FABBRIZI (ITA) 123/125 (+12) – 48/50; 2° Matthew John COWARD-HOLLEY (GBR) 123/125 (+2) – 47/50; 3° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 122/125 (+1) – 37/40; 4° Anton GLASNOVIC (CRO) 123/125 (+11) – 31/35; 5° Giovanni CERNOGORAZ (CRO) 122/125 (+4) – 25/30; 6° Yannick PEETERS (BEL) 122/125 (+5) – 20/25; 9° Giovanni PELLIELO (ITA) 121/125. SQUADRE: 1ª ITALIA 366/375; 2ª CROAZIA 360/375; 3ª TURCHIA 359/375.

Trap Femminile Senior: 1ª Kathrin MURCHE (GER) 121/125 (+0) – 43/50; 2ª Zuzana RHEAK STEFECEKOVA (SVK) 120/125 (+1+2) – 41/50; 3ª Fatima GALVEZ (ESP) 121/125 (+1) – 32/40; 4ª Alessandra PERILLI (SMR) 120/125 (+2) – 26/35; 5ª Rumeysa Pelin KAYA (TUR) 119/125 (+2) – 22/30; 6ª Ellie SEWARD (GBR) 120/125 (+1+1) – 17/25; 7ª Silvana Maria STANCO (ITA) 119/125 (+1); 10ª Erica SESSA (ITA) 117/125; 11ª Alessia IEZZI (ITA) 117/125. SQUADRE: 1ª ITALIA 353/375; 2ª SPAGNA 350/375; 3ª FINLANDIA 340/375.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

Junior Men: Fabrizio Fisichella di Motta Sant’Anastasia (CT); Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Moscoline (BS).

Junior Ladies: Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC); Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Budoni (SS); Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde (CR).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Commissario Tecnico Junior: Daniele Di Spigno.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

PROGRAMMA

Lunedì 04 agosto Gara Trap Senior e Junior Mixed Team

17:30 Medal Matches Mixed Team Junior Trap

18:45 Medal Matches Mixed Team Senior Trap

1 Europeo Chateauroux – Fabbrizi Conti De Filippis 2 Europeo Chateauroux – Proclamazione Fabbrizi Ph FITIAV

Com. Stam. + foto FITAV