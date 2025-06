Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2025: secondo giorno Il vento troppo leggero non consente regate

Giornata annullata Le classifiche restano ferme alle tre prove del primo giorno Previsioni: più vento in arrivo sabato, giorno finale

Il secondo giorno per il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2025 a Capo d’Orlando va in archivio con un nulla di fatto. Il Comitato di Regata presieduto da Costanzo Villa ha dato la partenza alla prima prova del giorno, interrotta quasi subito per un salto di vento, seguito a un progressivo calo di intensità. L’attesa è proseguita fino alle 16 circa, quando la giornata di regate è stata ufficialmente annullata. Se ne riparlerà domani, venerdi 27, penultimo giorno di campionato, quando a Capo d’Orlando è previsto l’arrivo del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, fresco di una storica elezione nella Giunta del CONI.

Le classifiche, con le corse ai podi e ai titoli italiani in palio, restano cristallizzate alle tre prove disputate ieri con un Grecale generoso tra 7 e 11 nodi. Al rientro a terra al Marina di Capo d’Orlando, i velisti sono stati accolti dal consueto pasta-party con birra, all’ombra delle coperture del FIVillage.

Il programma extra-regate di questo Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2025 a Capo d’Orlando è molto ricco. Poco prima del tramonto sotto al palco del FIVillage si è tenuta una sessione di Fit Dance a cura del Wellnext Sport Club. Poi dalle 20:30 la serata con musica dal vivo al Sunset Beach Club sul lungomare di Capo d’Orlando.

Tornando alle regate, la partenza è prevista per le ore 12, sperando in più vento.

QUI IL LINK ALLE CLASSIFICHE DIVISE IN GRUPPO 1 E GRUPPO 2:

https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=qboej

EDISON NEXT

Da oltre due anni è partner della FIV con cui condivide valori come determinazione, resilienza, velocità, innovazione, spirito di squadra, sostenibilità. Edison Next è la società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, attraverso una piattaforma di soluzioni innovative ed efficienti per l’ottimizzazione dei consumi e la decarbonizzazione in cui tecnologia e digitale giocano un ruolo chiave, con l’obiettivo di massimizzare competitività e performance. Inoltre, Edison Next è attiva nel settore della circular economy e dei servizi ambientali ed è impegnata nello sviluppo del mercato del biometano e dell’idrogeno.

Edison Next ha le competenze e gli asset per fornire soluzioni integrate attraverso un approccio end-to-end: dalla consulenza energetica ed ambientale e dalla definizione degli obiettivi di decarbonizzazione, fino all’identificazione di una roadmap con l’individuazione delle soluzioni, alla progettazione e realizzazione degli interventi e al monitoraggio dei risultati. Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo sono essenziali, tanto per cogliere le nuove opportunità in campo energetico quanto per vincere le sfide dei cambiamenti climatici ed economici in corso. Per questo Edison Next è fortemente impegnata sui fronti della tutela ambientale, dell’ottimizzazione energetica e dello sviluppo dei gas verdi. E’ presente in Italia, Spagna e Polonia, con più di 3.600 persone presso 110 siti industriali, 2.500 strutture pubbliche e private e oltre 320 città.

ONE OCEAN FOUNDATION

FIV ha scelto One Ocean Foundation come Sustainability partner in ragione della visione internazionale e dei progetti per la tutela del mare che dal 2018 la Fondazione porta avanti. Le iniziative, sviluppate in collaborazione con istituzioni e centri di ricerca, mirano a generare un impatto reale nella protezione e rigenerazione degli ecosistemi marini. Tra le più significative figura la riforestazione delle praterie di Posidonia oceanica, una pianta marina essenziale per la biodiversità, capace di contrastare l’erosione costiera e assorbire grandi quantità di CO₂.

Com. Stam. + FIV