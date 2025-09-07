Campionato Italiano di Fossa Olimpica e Skeet Nel Trap Titolo a Iezzi e De Filippis, nello Skeet a Bongini e Palmucci

Gli scudetti assegnati sulle pedane del Tav Belvedere di Uboldo (VA) e Laterina (AR). Roma – Il Tiro a Volo ha eletto i Campioni Italiani di Fossa Olimpica e Skeet. Ad ospitare la Finale della specialità regina sono state le pedane del Tav Belvedere di Uboldo (VA).

Tra gli atleti della massima categoria il nuovo Campione Italiano è Mauro De Filippis. Il poliziotto tarantino, quarto in qualificazione con 121/125 +2, in finale si è reso protagonista di una entusiasmante rimonta, arrivando a confrontarsi con Alessio Sforzi di Firenzuola (FI), migliore in qualificazione con 123/125 e tra i migliori anche in finale. Il ventitreenne toscano ha mantenuto i nervi saldi e con 43/50 ha costretto l’azzurro, quest’anno tre volte sui podi internazionali con il bronzo all’Europeo di Chateauroux (FRA), il bronzo alla Coppa del Mondo di Lonato del Garda (BS) e l’argento in quella di Lima (PER). Nel conseguente spareggio De Filippis ha fatto valere la maggiore esperienza e si è diplomato Campione Italiano con +5 a +5. Sul podio anche Franco Felici di Città di Castello (PG), medaglia di bronzo con 120/125 e 35/40.

“Devo rivedere qualcosa nelle qualificazioni, ma la finale è andata bene. Questo Campionato Italiano è stato un ottimo test in vista del Mondiale in Grecia di ottobre – ha commentato De Filippis – Ho a disposizione ancora qualche giorno per rifinire la preparazione e affrontare la Rassegna Iridata nel modo migliore”.

Tra le donne lo scontro al vertice è stato animato da Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV). La medaglia d’argento ai Giochi di Parigi 2024 ha concluso le qualificazioni con 117/125 +7, meritandosi il primo posto nella finale, ma ha lasciato scappar via troppi piattelli e si è fatta raggiungere velocemente dalla carabiniera abruzzese. Le due atlete azzurre si sono alternate alla testa della classifica provvisoria diverse volte e hanno chiuso i lanci regolamentari con un identico 44/50. Solo lo spareggio ha sciolto la riserva e assegnato lo Scudetto 2025 a Iezzi con +1, mentre Stanco si è dovuta accontentare dell’argento con +0. Terza sul podio con 114/125 +1 in qualificazione e 35/40 in finale Giulia Grassia (Esercito) di Modena.

“E’ stata una gara difficile ed il duello con Silvan (Stanco, ndr) l’ha resa ancora più complicata, ma entusiasmante e stimolante – ha commentato Iezzi – Ho centrato il mio obiettivo, il Tricolore, e ne sono davvero soddisfatta”.

Ad assegnare i Tricolore di Skeet sono state le pedane toscane del Tav Laterina (AR). Al maschile, Valerio Palmucci è salito in cattedra già nelle qualificazioni, chiuse con 124/125 +4+6 ed il primo posto assoluto, ed ha poi confermato l’ottimo stato di forma imponendosi nella finale con un altrettanto ottimo 58/60. Il poliziotto di Fiano Romano (RM), ha affrontato nell’ultima rotazione Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), ma non si è fatto intimorire dal blasone dell’avversario, costringendo l’oro di Rio de Janeiro (BRA) 2016 e Parigi (FRA) 2024 alla medaglia d’argento con 56/60. Sul podio anche Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE), medaglia di bronzo con 124/125 +3 e 48/50.

“Uno scudetto che per me vale davvero tanto perché è stata una gara molto impegnativa e perché mi sono dovuto confrontare con un Campione indiscusso come Gabriele (Rossetti, ndr) – ha commentato Palmucci – Primo in qualificazione con un solo errore e poi sulla vetta del podio con due piattelli di vantaggio è un risultato che premia tutto il mio lavoro e la dedizione verso questo sport. Sono davvero molto contento”.

Al femminile lo scudetto se l’è cucito al petto Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI). Quarta in qualificazione con il punteggio di 116/125 +10, la toscana ha affrontato la finale con tutta la grinta di cui è stata capace e, piattello dopo piattello, ha scalato la classifica fino a duellare con Giulia Basso di Gazzo (PD) nella rotazione conclusiva. Bongini ha fatto valere la maggior esperienza in pedana e con 55/60 si è diplomata Campionessa Italiana. Con 53/60 Basso si è messa al collo la medaglia d’argento davanti a Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), medaglia d’oro ai Giochi di Rio de Janeiro (BRA) 2016 e Parigi (FRA) 2024 e medaglia d’argento a Tokyo (JPN) 2020, migliore in qualificazione con un quasi perfetto 124/125 e poi terza con 41/50.

“Sono molto contenta di come ho gestito la concentrazione in finale, senza lasciarmi condizionare dal va/lore delle mie avversarie – ha dichiarato Bongini – Mi dico brava e mi godo la vittoria con grande soddisfazione”.

RISULTATI FOSSA OLIMPICA

Eccellenza: 1° Mauro DE FILIPPIS 121/125 (+2) – 43/50 (+6); 2° Alessio SFORZI 123/125 – 43/50 (+5); 3° Franco FELICI 120/125 – 35/40; 4° Fabio SOLLAMI 119/125 (+12) – 30/35; 5° Marco CORREZZOLA 121/125 (+3) – 24/30; 6° Luca MIOTTO 121/125 (+3+1) – 19/25.

Ladies: 1ª Alessia IEZZI 114/125 (+0) – 44/50 (+1); 2ª Silvana Maria STANCO 117/125 (+7) – 44/50 (+0); 3ª Giulia GRASSIA 114/125 (+1) – 35/40; 4ª Federica CAPORUSCIO 117/125 (+6) – 30/35; 5ª Sofia LITTAME’ 113/125 (+4) – 22/30; 6ª Valentina PANZA 115/125 – 17/25.

RISULTATI SKEET

Eccellenza: 1° Valerio PALMUCCI 124/125 (+4+6) – 58/60; 2° Gabriele ROSSETTI 123/125 – 56/60; 3° Domenico SIMEONE 124/125 (+3) – 48/50; 4° Niccolò SODI 122/125 – 38/40; 5° Emanuele FUSO 124/125 (+4+5) – 27/30; 6° Erik PITTINI 121/125 (+2) – 16/20.

Ladies: 1ª Sara BONGINI 116/125 (+10) – 55/60; 2ª Giulia BASSO 118/125 – 53/60; 3ª ; Diana BACOSI 124/125 – 41/50; 4ª Simona SCOCCHETTI 115/125 (+6) – 32/40; 5ª Chiara DI MARZIANTONIO 121/125 – 24/30; 6ؔª Martina MARUZZO 116/125 (+9) – 14/20.

Com. Stam. + foto