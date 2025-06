Campionato Italiano Para-Trap I Tricolore della diciottesima edizione a Menia, Cormons e Nanni Il CT Barberini “Tanti volti nuovi e molte conferme, gara di alto livello

Lonato del Garda (BS) – Si è da poco concluso il Campionato Italiano di Para-Trap che ha assegnato i Tricolore 2025 a Fabrizio Menia nella per la classe PT1, ovvero i tiratori in carrozzina, a Fabrizio Cormons per la PT2, ovvero quella dei tiratori con disabilità agli arti inferiori, ed a Gabriele Nanni per la PT3, ovvero quella riservata ai tiratori con disabilità agli arti superiori.

Ad ospitare la diciottesima edizione del Campionato Italiano è stato il Trap Concaverde di Lonato del Garda (BS), già sede delle principali manifestazioni internazionali della specialità, come Coppe del Mondo, Campionati Europei e Campionati del Mondo.

Per quanto riguarda la classifica dei PT1, Menia si è reso protagonista di una rimonta davvero entusiasmante. Sesto al termine della due giorni di qualificazioni con il punteggio di 91/125, il friulano di Forgaria (UD) ha individuato subito la fucilata giusta per attaccare la finale e si è messo alla guida del sestetto dei migliori sin dalle prime battute della corsa alle medaglie.

Superate in scioltezza tutte le eliminatorie, si è trovato a duellare con Davide Fedrigucci (Fiamme Oro) di Urbino (PU), primo in qualificazione con 104/125, per l’oro e l’argento. I due si sono affrontati senza sconti e hanno dato vita ad un confronto davvero intenso. Alla fine, Menia si è imposto con 37/50, costringendo Fedrigucci alla medaglia d’argento con 33/50.

La medaglia di bronzo se l’è messa al collo con 27/40 Giuseppe Arioli di Seriate (BG), terzo migliore nelle serie di gara con 102/125.

Passando al comparto dei PT2, Cormons ha messo in chiaro subito le sue intenzioni. Dopo aver chiuso le qualificazioni con il punteggio di 111/125 +4, che gli ha assegnato il dorsale numero due, il portacolori delle Fiamme Oro di San Felice Circeo (LT) si è messo da subito al comando della finale, arrivando all’oro con un ottimo 42/50, senza lasciare spazio di manovra agli avversari. Il migliore tra questi è stato Andrea Zuin di Lusia (RO), medaglia d’argento con 39/50, seguito sul podio da Gerardo Franzoso di Porto Tolle (RO), medaglia di bronzo con 29/40.

Da manuale, anche se non senza fatica, la vittoria di Gabriele Nanni (Fiamme Oro) di Sala Bolognese (BO) tra i PT3. Appena rientrato dalla Coppa del Mondo WSPS di Changwon (KOR), dove ha vinto con il nuovo Record del Mondo in qualificazione, Nanni ha chiuso le qualificazioni con 116/125, pari merito con Francesco Nespeca di Monteprandone (AP) e lo ha battuto nello spareggio per l’assegnazione del dorsale con +2 a +1. La sfida tra i due è proseguita per tutta la durata della finale e si sono ritrovati al termine dei lanci regolamentari sull’identico punteggio di 42/50. Anche in questo caso è stato lo spareggio a sciogliere la parità con +3 a +2 a favore del bolognese, assegnando a lui lo scudetto e costringendo Nespeca all’argento.

Da medaglia di bronzo, infine, la prova di Riccardo Collodet di Carrara (MS), terzo con 98/125 +1 in qualificazione e 31/40 in finale.

“Sono molto soddisfatto di quello che ho visto in pedana in questi due giorni di gara – ha commentato il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Para-Trap Benedetto Barberini, affiancato per tutta la durata dell’evento dalla Vice Presidente FITAV Emanuela Bonomi Croce, madrina del Para-Trap a livello mondiale – Tanti nuovi volti, che hanno ben figurato meritandosi le finali e alcune medaglie, e molte conferme. Il movimento del Para-Trap sta crescendo molto in tutto il Mondo ed il livello tecnico si è notevolmente alzato. Per continuare ad essere tra le Nazioni più vincenti dobbiamo dare il massimo ed è quello che stiamo facendo. Ci attendono appuntamenti importanti e questa gara mi ha fornito parecchi spunti di riflessione”.

RISULTATI

PT1: 1° Fabrizio MENIA 91/125 – 37/50; 2° Davide FEDRIGUCCI 104/125 – 33/50; 3° Giuseppe ARIOLI 102/125 – 27/40; 4° Manuel BINETTI 97/125 – 20/35; 5° Gianluigi DESSI 95/125 – 14/30; 6° Pietro Giorgio BOEM 96/125 – 11/25.

PT2: 1° Fabrizio CORMONS 111/125 (+4) – 42/50; 2° Andrea ZUIN 105/125 (+0) – 39/50; 3° Gerardo FRANZOSO 104/125 (+0) – 29/40; 4° Loris FIOROTTO 104/125 (+1) – 22/35; 5° Saverio CUCITI 105/125 (+1) – 19/30; 6° Antonino VENTRE 111/125 (+5) – 15/25.

PT3: 1° Gabriele NANNI 116/125 (+2) – 42/50 (+3); 2° Francesco NESPECA 116/125 (+1) 42/50 (+2); 3° Riccardo COLLODET 98/125 (+1) – 31/40; 4° Mirko CAFAGGI 110/125 – 26/35; 5° Antonio DIMASI 102/125 – 20/30; 6° Roberto CUCINOTTA 100/125 – 16/25.

LA SQUADRA AZZURRA DI PARA TRAP

PT2: Alessandro Spagnoli di Carrara (MS); Antonino Ventre (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa) di Rosarno (RC).

PT3: Gabriele Nanni (Fiamme Oro) di Sala Bolognese (BO).

Tecnico Federale: Riccardo Rossi di Alatri (FR).

podio-PT1-Campionato-Italiano-25

podio PT2 – Campionato Italiano 25