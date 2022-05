Campionato Italiano Pattinaggio Montichiari

Grande spettacolo a Montichiari nella seconda giornata del Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico Gruppi Spettacolo e Sincronizzato De Vito: “Inauguriamo gli Italian Roller Games nel migliore dei modi” Oggi la cerimonia di apertura a partire dalle 21.15

Dopo l’emozionante e coinvolgente pomeriggio di gare dello scorso giovedì, a Montichiari è andata in scena la seconda giornata del Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. Il PalaGeorge ha visto scendere in pista le categorie dei Quartetti Junior, Small Sincro e Gruppi Junior. L’evento, ospitato dal comune bresciano, rientra in una delle 11 tappe degli Italian Roller Games 2022, fortemente voluti dalla FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici). “L’Olimpiade” tricolore di tutte le discipline a rotelle approda in terra lombarda, dopo la prima edizione dello scorso anno nella Riviera Romagnola e nelle Marche. Saranno infatti diversi comuni della regione ad essere coinvolti nelle competizioni tra maggio e luglio. La manifestazione arriva nell’anno del Centenario della Federazione. La FISR per ricordare la sua nascita, avvenuta a Milano grazie al Conte Alberto Bonacossa, ha scelto proprio la Lombardia come “capitale” degli sport rotellistici per questo 2022. Un evento che coinvolge migliaia di atleti e un gran numero di appassionati e visitatori, con un notevole riscontro turistico ed economico per tutto il territorio e le province interessate. Circa 9000 atleti, 600 società e oltre 600 titoli assegnati. Sono solo alcuni dei numeri che testimoniano l’importanza del Torneo nazionale a tappe, in terra lombarda, e confermano l’intento della FISR di sottolineare e valorizzare gli aspetti fondanti della filosofia rotellistica: giovane, urban e sostenibile. Proprio come avviene a Montichiari con il Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico Gruppi.Numeri rimarcati dal presidente FISR Lombardia, Francesco Guido De Vito: “Già in queste prime due giornate abbiamo avuto la conferma che la manifestazione ha molto seguito. Il più grande appuntamento della Federazione – ha detto De Vito – numericamente parlando, è il Campionato Gruppi. Inauguriamo gli Italian Roller Games nel migliore dei modi. La prima giornata è stata fantastica con la presenza di 600 atleti che hanno animato il PalaGeorge, anche durante la cerimonia di premiazione. Il pubblico ha risposto in maniera ottimale e per le giornate di sabato e domenica si prevede il tutto esaurito”. Le gare di oggi, iniziate nel primo pomeriggio, con la categoria Quartetti Junior, hanno messo in evidenza sin da subito il livello elevato della competizione. La sorpresa di giornata è stata la vittoria del Quartetto Sparkle Girls, A.S.D. Patt. Fiumicello (UD) con il punteggio 79.70. Le ragazze friulane, guidate dall’allenatore Alberto Burba e dalla coreografa Elisa Burba, hanno portato in pista il brano Maisha, incentrato sul viaggio sciamanico delle danze rituali. Ad aggiudicarsi la seconda piazza il quartetto, campione regionale Fisr 2022, Alter Ego, A.S.D. Patt. Estensi (FE) con “Joyà, grazie al punteggio di 77.50. Terze classificate con un totale di 75.40 le ragazze dello Show Roller Team, Patt. Vazzola (TV). Le pattinatrici venete al pari delle romagnole partivano tra le favorite ma devono accontentarsi del gradino più basso del podio. Il programma poi è andato avanti con il Trofeo Nazionale Small Sincro. Una prova introdotta lo scorso anno per avvicinare nuovi atleti al pattinaggio sincronizzato, che rappresenta una sorta di vivaio dal quale nasceranno i campioni del futuro. La classifica finale ha visto trionfare il team Black Diamond della S.C. Albinea (RE) con un totale di 65.60. Seconda piazza per il Team Bluice Novice, ACC. Patt. Reggio Emilia, grazie al punteggio di 63.50. Terzo classificato il Precision Team Albinea Small, S.C. Albinea (RE) con 59.00. Le gare della categoria Gruppi Junior hanno chiuso le competizioni della seconda giornata del Torneo tricolore. A laurearsi campionesse italiane 2022 le pattinatrici del team Division, Patt. Art. Portogruaro (VE) e Mignagola (TV), con “Oro liquido”. Nei quasi 4 minuti di prova hanno realizzato uno show dedicato alla natura e alle api, portatrici di vita e libertà. La seconda posizione è andata a Italian Show, S.C. Mottense (TV), con un’esibizione incentrata sulla vendetta e sulla donna. Terza piazza per Royal Eagles, S.C. Don Bosco (TV) con “Nella mente di Clara” sul tema della diversità dei bambini e sulla possibilità di essere speciali. Due i momenti dedicati alla colorata Cerimonia di premiazione. Il primo dopo le prove dei Quartetti Junior e del Trofeo Small Sincro, il secondo a chiusura dell’intera giornata. In entrambi i casi tutti i pattinatori in parata sulla pista ad animare il PalaGeorge e ad accompagnare l’Inno di Mameli, battendo tutti insieme i pattini. Emozioni e grande partecipazione del pubblico, in vista delle gare del fine settimana e della Cerimonia di apertura degli Italian Roller Games che si terrà proprio domani a partire dalle 21.15, al palazzetto monteclarense.

Tutto l’evento in diretta streaming sulla FisrTv, mentre si potranno seguire sul sito e sui social FISR:

tutte le gare ed i risultati della manifestazione : https://www.fisr.it/artistico/risultati.html

Qui il sito degli IRG2022 : http://www.italianrollergames.it/

Diretta Streaming : https://www.fisrtv.it/live?l=A217BCEBB2594BDF8FE2E65131DBF663021715

PROGRAMMA



Sabato 28 maggio 2022

ore 15:20 17:35 Gara Quartetti Senior

ore 17:45 19:55 Gara Quartetti Cadetti

ore 19:55 20:25 Premiazioni Quar tetti Senior e Quartetti Cadetti

ore 20:25 21:10 Gara Grandi Gruppi

ore 21:15 22:00 CERIMONIA DI APERTURA DEGLI ITALIAN ROLLER GAMES

ore 22:00 22:20 Premiazioni Grandi gruppi



Domenica 29 maggio 2022

ore 13:45 14:35 Gara Sincronizzato Junior

ore 14:50 16:00 Gara Sincronizzato Senior

ore 16:00 16:40 Premiazione Sincronizzato Junior e Senior

ore 16:40 18:50 Gara Piccoli Gruppi

ore 18:50 19:20 Premiazioni Trofeo FISR e Piccoli Gruppi

Foto by Raniero Corbelletti

Com. Stam./foto