Campionato Italiano Trial Indoor: a Cortenova vittorie di Grattarola e Rabino

All’insegna di un grande show e di una rimarchevole cornice di pubblico si è svolto a Cortenova (Provincia di Lecco) il terzo round del Campionato Italiano Trial Indoor 2025. Un evento che ha richiamato le migliori trialiste ed i migliori trialisti del panorama nazionale, impegnati sin dal tardo pomeriggio di sabato 5 luglio presso il Campo Sportivo in Località Serade. Un appuntamento svoltosi regolarmente con la pioggia della mattinata che ha lasciato spazio a condizioni metereologiche favorevoli per la serata, registrando l’ottimo lavoro organizzativo del Moto Club Valsassina ed i successi di Matteo Grattarola e di Andrea Sofia Rabino rispettivamente nel Campionato Maschile e Femminile.

TRIS DI MATTEO GRATTAROLA

Di casa in Valsassina, Matteo Grattarola (Beta Factory Trial) ha messo a segno la terza vittoria in tre gare stagionali nel Campionato Italiano Trial Indoor Maschile. Alla doppietta conseguita lo scorso mese di marzo in occasione di Motodays in Fiera di Roma, ha fatto seguire il successo anche a Cortenova primeggiando sin dalla prima manche, completando l’opera nella finalissima con un solo appoggio a referto. Al secondo posto conferma importante per Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS), il quale ha concluso la manche inaugurale con sole 2 penalità, portando a termine la finale con 12 punti rispetto ai 16 di Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia), terzo a completare il podio. Quarto posto dell’evento per il Campione 2023 Andrea Riva (GASGAS), il quale di un soffio ha mancato l’approdo alla finalissima così come Gabriele Saleri (Beta Team 3D), abituale protagonista del Campionato Italiano Trial TR2.

ANDREA SOFIA RABINO IN TRIONFO NELL’ITALIANO INDOOR FEMMINILE

Novità 2025, il Campionato Italiano Trial Indoor Femminile anche a Cortenova ha richiamato le tre migliori trialiste del panorama nazionale, riconfermando i valori in campo finora espressi. Dopo un’avvincente prima manche conclusa con l’ex-aequo in termini di punteggio, Andrea Sofia Rabino (Beta) con un solo appoggio ha messo a segno la terza vittoria in tre gare nella finalissima regolando Alessia Bacchetta (GASGAS). Terzo posto per Martina Gallieni (Sherco) per una top-3 di gara che riflette la classifica di campionato.

