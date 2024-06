Campionato Italiano Trial Indoor: Lorenzo Gandola si impone a San Pellegrino Terme

Le gesta di otto dei migliori interpreti della specialità con l’adesione, in diverse esibizioni non-competitive, di tre delle trialiste di riferimento del panorama nazionale hanno caratterizzato il terzo round del Campionato Italiano Trial Indoor 2024.

Il Comune di San Pellegrino Terme, località turistica collocata al centro della Val Brembana e circondata dalle Prealpi Orobie, ha garantito un grande show al numeroso pubblico presente, certificando la bontà del lavoro compiuto dal Moto Club Bergamo, insieme alla sezione T.Z. Trial organizzatore dell’evento, con la serata di gara di sabato 22 giugno che ha riproposto sul gradino del podio Lorenzo Gandola.

I VERDETTI DI SAN PELLEGRINO TERME

Giunti al giro di boa della stagione 2024, Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing) ha compiuto un deciso passo avanti verso l’obiettivo finale. Alla seconda vittoria in tre gare finora disputate, l’atleta delle Fiamme Oro ha primeggiato anche a San Pellegrino Terme, in questa circostanza nella manche decisiva per un solo appoggio rispetto a Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia). Un successo che consolida la leadership in campionato di Gandola, con il podio finale che ha premiato anche Luca Petrella (GASGAS), classificatosi terzo dopo aver primeggiato nella prima manche.

Al quarto posto, primo estromesso dalla finalissima, Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport) ha preceduto nell’ordine Mattia Spreafico (Vertigo), Francesco Titli (GASGAS), Gabriele Saleri (Beta Team 3D) e Cristian Bassi (Vertigo) mentre Andrea Riva, con GASGAS Campione Italiano Trial Indoor in carica, sfortunatamente è stato costretto al forfait alla vigilia dell’evento per le conseguenze di una serie di infortuni.

Classifiche di gara a San Pellegrino Terme

Classifica di campionato dopo il terzo round

PROTAGONISTA IL TRIAL FEMMINILE

L’appuntamento del Campionato Italiano Trial Indoor a San Pellegrino Terme ha inoltre garantito una vetrina al movimento del Trial “in rosa“. Tre giovani trialiste di riferimento della specialità a livello nazionale ed internazionale sono state infatti impegnate in diverse esibizioni non-competitive, affrontando gli stessi ostacoli delle zone di gara dell’Italiano Indoor. La Campionessa Italiana delle ultime tre stagioni Andrea Sofia Rabino (Beta), la vice-Campionessa in carica Alessia Bacchetta (GASGAS) e la talentuosissima Martina Brandani (Sherco) sono state protagoniste per tutto l’arco del programma di attività, riaffermando la decisa spinta propulsiva del Trial femminile anche in un palcoscenico di prim’ordine rappresentato dalla serie italiana Indoor. Sfortunatamente, per una circostanza imprevista, non era presente il 34 volte Campione del Mondo Toni Bou, attesa “guest star” dell’evento, il quale ha tuttavia salutato pubblico e addetti ai lavori mediante una chiamata.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

L’atto conclusivo del Campionato Italiano Trial Indoor 2024 andrà in scena in occasione di EICMA a Rho-Fiera Milano in data 8 novembre con l’organizzazione di Offroad Pro Racing.

Com. Stam. + foto FIM