Campionato Mitjet Italia Racing Series Mugello 11 e 12 ottobre

Penultimo appuntamento con la Mitjet Italia racing Series: anche senza salire sul podio, c’è soddisfazione. In un weekend in cui la Safety Car è stata protagonista: Alberto Naska e Ian Rocca, per nulla avviliti dalla penuria di risultati, usano la forza del team GRT Motorsport e chiudono con una gara memorabile.

Il weekend al Mugello è il penultimo appuntamento della Mitjet Italia Racing Series: Alberto celebra l’amico Luca e corre col numero 23.

Venerdì di prove libere riprende subito la lotta per il primo posto tra Torelli e Naska; un po’ di sfortuna, Ian Rocca per problemi all’auto non riesce a sfruttare la giornata.

Sabato mattina tutto è pronto per le qualifiche, ma tutto in ritardo per la nebbia che avvolge l’Autodromo del Mugello: le Mitjet scendono in pista alle 10.55. Un ottimo secondo e terzo posto di Naska: i protagonisti insieme ad Alberto, sia di Q1 che di Q2, sono sempre gli stessi Torelli e De Marco. Ian Rocca agguanta in Q1 l’undicesimo tempo ed in Q2 il dodicesimo: bene, considerando le prove saltate.

Appare il sole sul Mugello e si comincia: visti i ritardi causati dalle condizioni metereologiche le gare del sabato partono lanciate dietro Safety Car. Il trio di testa, De Marco, Naska e Torelli è già competitivo dietro la SC, Torelli tocca il posteriore destro di Alberto e con l’uscita della SC la battaglia esplode: purtroppo non dura molto, nuovamente ingresso della Safety Car per la vettura #58 finita in ghiaia. C’è la cristallizzazione delle posizioni e anche della posizione guadagnata da Ian, decimo dietro alla SC. Poco più di un giro e riprende la corsa, agguerrita non solo nelle posizioni di testa ma anche al centro. Ian è nono e Alberto nella lotta con Torelli finisce fuori, rientrando diciassettesimo. Certamente la botta iniziale non ha aiutato la stabilità della #54, che non si smarrisce e inizia la rimonta: in testa De Marco, seguito da Torelli e Forenzi. Naska è in recupero, ma anche Rocca che fa il giro veloce e finisce la gara sesto: Ian c’è!

Alberto viene fermato nella risalita da un nuovo ingresso della SC e chiude la gara in undicesima posizione.

Gara 2, partenza sempre dietro Safety Car: la fila Torelli, De Marco, Naska e Gaggianesi, Rocca dodicesimo.

I primi quattro partono bene: ma Alberto viene passato da Davide Gaggianesi, che ne ha di più.

Ian dopo una scivolata in sedicesima posizione, si riporta in quattordicesima.

Pedrini e Moretto attaccano Alberto, in attenta gestione delle gomme: un vivace duello che purtroppo verrà anestetizzato dall’ennesima Safety Car, entrata per un lungo di Cosentino. Congelamento delle posizioni e traguardo poco entusiasmante: De Marco, Torelli e Gaggianesi, Naska quinto e Rocca quattordicesimo.

Heroes Valley e GRT Motorsport festeggiano una giornata di alti e bassi con un aperitivo in circuito: in fondo domani è un altro giorno!

Domenica 13 ottobre ore 10.55, griglia di partenza per gara 3 della Mitjet Italia Racing Series: troviamo Ian Rocca in terza fila e Alberto Naska in sesta concentrati. Si spengono i semafori e nel giro di poche centinaia di metri carambola con quasi tutte le prime dieci auto coinvolte: Malvestiti, Rocca e Orlandi finiscono la loro corsa, senza neanche iniziarla. Alberto per la bagarre scivola in diciassettesima posizione. Veramente peccato per Ian Rocca colpito senza dolo lateralmente dalla #18 che finisce in testacoda con l’auto danneggiata. La Safety Car rimane in pista per tutta la prima metà di gara, raffreddando le posizioni: Ferloni, Pedrini e Forenzi in testa.

A dieci minuti dalla fine si riparte: Alberto non si fa cogliere impreparato e colleziona una serie di sorpassi arrivando così in tredicesimo posto. Inizia la lotta con Cardinale, vincendola e guadagna la nona piazza, ma con il lungo di Lambrughi ritorna la safety car. La corsa si chiude dietro la Safety Car: il podio è Forenzi, Ferloni, De Marco. Alberto Naska è ottavo, per la penalità data poi a De Marco per irregolarità in partenza.

Gara 4: l’umore è un po’ basso per la scarsa penalizzazione delle scorrettezze in pista, comunque tutti pronti per lo schieramento a griglie invertite sui primi dieci. Ian Rocca in settima fila e Alberto Naska in terza, ma al momento del posizionamento si rompe un pezzo del telaio della #23. Niente panico: il team GRT Motorsport non si fa mai sorprendere ed in meno di tre minuti porta in pit lane e ripara la Mitjet di Naska sotto l’attenzione di tutti i presenti: competenza, gioco di squadra e un pizzico di fortuna portano al rientro di Alberto in gara. Tutto ciò accadeva mentre le auto si preparavano per la partenza lanciata, partivano e, con l’uscita di De Marco in testa coda, si allineavano dietro alla safety car. Naska entra ultimo, a primo giro quasi completato, ma vista la situazione riesce a recuperare il gap. Ian parte molto bene ed è decimo dietro la SC. A dieci minuti dalla fine della gara, la safety esce di pista: in testa ci sono in bagarre Orlandi, Schileo, Torelli e Gaggianesi. Ma l’attenzione si concentra sulla #43 e sulla #23 lanciate in una rimonta incredibile e sempre corretta: Rocca ottavo passa Orlandi alla staccata della Bucine; Naska arrivato undicesimo dalla ventiquattresima posizione supera Cardinale, Ferloni e Orlandi. Nell’ultimo giro Ian passa Pedrini e Alberto arriva alle spalle del compagno: sotto la bandiera a scacchi Rocca sesto e Naska settimo. Il podio è Torelli primo, Gaggianesi e Moretto.

L’applauso di Heroes Valley e del pubblico va al team GRT Motorsport: è la squadra che vince, anche se spesso viene scissa dal pilota, e, anche senza salire sul podio, oggi hanno vinto, sostenendosi, entrambe una gara di competenza, carattere e correttezza.

La finale della Mitjet Italia Racing Series a Misano 1-3 novembre vi aspetta!