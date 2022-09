Campionato mondiale di Aquabike: la Sardegna si prepara per l’assegnazione dei titoli mondiali

La sfida tra i campioni di Aquabike riprende questo weekend ad Olbia nell’ultimo round della stagione 2022 dell’UIM-ABP Aquabike World Championship, il “Regione Sardegna-Grand Prix of Italy”, che si svolgerà come sempre al Molo Brin da venerdì 16 a domenica 18 settembre.

Aquabike Promotion e gli organizzatori locali del Grand Prix di Olbia si stanno preparando anche per quest’anno ad un altro intenso programma di gare non-stop con i migliori piloti al mondo delle top class Runabout GP1, Ski GP1, Ski GP1 Ladies and Freestyle ai quali si aggiunge un numero considerevole di piloti delle altre categorie che competono nel UIM-ABP Aquabike World Championship in Runabout GP2, GP4, GP4 Ladies e Ski GP2 e GP3 che si disputeranno in tre Moto.

Regione Sardegna- Grand Prix of Italy ospiterà anche per la primissima volta nella storia del Mondiale la categoria di Ski GP4, recentemente introdotta dall’UIM, la Federazione Internazionale. La lotta per il titolo in Runabout GP1 sarà intensa e appassionata con 4 piloti con pochi punti di distacco al top della classifica, tra cui il Campione del Mondo in carica Jeremy Perez, francese di nascita ma con il cuore sardo dal momento che ha sposato una cagliaritana, che farà del suo meglio per confermare il titolo e salire ancora una volta sul podio con la bandiera con i 4 Mori.

In tutte le altre categorie e soprattutto in Ski GP1 con l’assenza del Campione in carica, lo spagnolo Nacho Armillas, ritiratosi all’ultimo a causa di un infortunio, la battaglia per concludere la stagione come campione del mondo sarà disputata nelle tre Moto di questo Gran Premio perché con ben 75 punti in palio tutto può succedere e gli ambiti titoli di Campioni del Mondo UIM-ABP Aquabike nelle diverse classi sono ancora tutti i palio.

Le prove libere di ogni categoria cominceranno venerdì mattina seguite immediatamente dalla pole position. A partire da sabato mattina Moto 1 seguita da Moto 2 con la moto finale e decisiva che aggiudicherà i titoli nella giornata di domenica.

La Pole Position e tutte le Moto saranno trasmesse in streaming in diretta sul sito aquabike.net e sulla pagina Facebook Aquabike World Championship

Categorie in gara:

Ski Division GP1, GP2, GP3, GP4

Ski Ladies GP1

Runabout GP1, GP2, GP4

Runabout GP4 Ladies

Freestyle

