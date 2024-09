Campionato nazionale CSI di ciclismo su strada. In 200 al via nel teramano

A Montorio al Vomano (TE) domenica 15 settembre si assegnano le maglie tricolori di specialità Le bici del CSI si fanno strada in Abruzzo

Al via del Campionato nazionale della specialità ciclistica attesi circa duecento corridori in rappresentanza di 8 regioni. Sono 8 i campioni 2023 pronti a difendere il titolo conquistato un anno fa sul traguardo di Vieste. Circuito ondulato di 11,4 km da percorrere dai 4 ai 6 giri in base alle categorie in gara



Teramo – Domenica 15 settembre a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo e alle porte del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, avrà luogo il Campionato nazionale di Strada, evento patrocinato e curato dal Comune di Montorio al Vomano con l’organizzazione affidata alla Abruzzo Bike del CSI Teramo. Impegnativo e paesaggistico il percorso: un circuito ondulato di 11,4 km, da ripetere più volte a seconda della categoria di appartenenza. La manifestazione è riservata ai soli tesserati del Centro Sportivo Italiano ed assegna il titolo nazionale di ciclismo su strada, che un anno fa vide il traguardo sempre nella dorsale adriatica, ma in Puglia a Vieste.

Sono attesi circa duecento ciclisti al via, in rappresentanza delle regioni Lazio, Lombardia, Umbria, Campania, Puglia, Marche, Molise ed Abruzzo. In gruppo spiccheranno i colori della Team Idrotec Pescara, Team Valverde Brescia, New Mario Pupilli Fermo, Elettrofonteiana Roma, F.D. Steel Macerata, e della Roccasecca Bike di Cassino, le società con più iscritti.

Tra le donne non mancheranno le tre campionesse 2023: la W1 Annalisa Albanese (Eco Evolution Bike Avellino), la W3 Emanuela Sampaolesi (Team Ponte Cycling) e tra le W2 la plurimedagliata Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli Fermo), che, nell’anno solare 2024, ha già all’attivo altri 4 successi in altre specialità ciclistiche dei Campionati nazionali del CSI. A difendere il titolo tricolore conquistato nel Gargano la scorsa stagione anche fra gli uomini vi sono Alessandro Descisciolo (ASD 95/105 rpm), campione M1 un anno fa, il 52enne Alessandro Crinò (Fight Club) oro M5, Mauro Maronari (FD Steel) primo fra gli M6, Alberto Bonvini (M7 della FD Steel) e l’oro M8 nel 2023 Giovanni Cardillo (Pro. Gi.t).

Dalle ore 14:30 di sabato 14 settembre e dalle ore 7:30 alle ore 8:00 di domenica 15 settembre, presso l’infopoint in Largo Runcini, a Montorio al Vomano il ritiro dei dorsali e del pacco gara. Due griglie in partenza: i primi a spingere sui pedali saranno i corridori delle categorie M5, M6, M7, M8, Donne, impegnati su 5 giri, assieme ai giovani (Debuttanti, Junior Sport, Debuttanti W, Junior Sport W) che si fermeranno dopo aver circuitato per 4 giri. Alle ore 10 il via delle categorie della seconda griglia di partenza con i ciclisti più esperti (Élite Sport, M1, M2, M3, M4), che sfioreranno i 70 km al traguardo. Intorno alle 13 le premiazioni con medaglie ai primi 3 classificati di ogni categoria e la maglia di campione nazionale al più veloce di ciascuna di esse.