A Miglianico (Chieti) nella gara d’apertura dell’Italian Pro Tour il giovane amateur piemontese sale al comando dopo due giri con tre colpi di vantaggio su Manassero

Il Campionato Nazionale Open al Miglianico Golf & Country Club (par 71) di Miglianico (Chieti) ha un nuovo leader: è l’amateur Massimiliano Campigli che, con un parziale chiuso in 65 (-6) su un totale di 134 (69 65, -8) colpi, è risalito dalla settima posizione balzando al comando della classifica. Matteo Manassero, in testa dopo il primo round, è ora secondo con 137 (66 71, -5) dopo un giro in par. In Abruzzo, nel primo evento dell’Italian Pro Tour 2021, il circuito di gare nazionali e internazionali della Federazione Italiana Golf, arrivato alla 15/a edizione, sono in alta classifica anche Stefano Pitoni ed Emmanuele Lattanzi, terzi con 138 (-4), seguiti in quinta posizione con 139 (-3) da Aron Zemmer, Luca Cianchetti e Jacopo Vecchi Fossa. All’ottavo posto con 140 (-2) il pro Nicola Maestroni e tre dilettanti: Andrea Romano, Manfredi Manica e Francesco Abbà. Resta in gara il campione in carica Giulio Castagnara, 41° con 147 (+5). Non hanno superato il taglio, tra gli altri, Philip Geerts e Cristiano Terragni, 65esimi con 150 (+8) e out per un colpo.

Gran giro dell’amateur Campigli che entusiasma in Abruzzo – “Sono davvero felice del comportamento in campo espresso oggi e di come ho reagito ad alcuni episodi un po’ brutti nelle seconde nove. Lo score parla da solo, ho ‘puttato’ veramente bene e vedevo le buche davvero grandi anche se il gioco lungo non è andato benissimo pure per le caratteristiche del campo che non premia questo aspetto”. Sono le dichiarazioni dell’amateur 20enne Massimiliano Campigli che guarda al presente, e quindi al Campionato Nazionale Open, ma anche al futuro. “Mi piacerebbe, alla fine di questo anno, passare al professionismo e ci sto pensando seriamente anche grazie ai risultati ottenuti”.

Manassero resta in alto, “per vincere serve costanza” – “Non ho giocato tanto bene come nel primo round, ma non è stata una giornata storta seppur non fantastica nel risultato. Questo è un campo difficile, ho avuto occasioni ma non le ho sfruttate a dovere facendo meno birdie rispetto al primo giro. I green sono un po’ duri ed è complicato prendere ritmo con l’approccio. Ho commesso un paio di errori abbastanza gravi ma bisogna andare avanti e cercare di essere più costanti possibili. Faccio i complimenti a Campigli, è stato bravo. Difficile ipotizzare uno score con il quale vincere il torneo ma sicuramente serve la doppia cifra sotto il par”. Queste le dichiarazioni di Matteo Manassero.

Il montepremi – Il Campionato Nazionale Open mette in palio un montepremi di 50.000 euro (con prima moneta di 7.250) e si disputa sulla distanza di 72 buche.

La sicurezza al primo posto, il torneo a porte chiuse – Il Campionato Nazionale Open, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, si gioca a porte chiuse, rispettando il distanziamento sociale e le norme di sicurezza emanate dalla Federazione Italiana Golf per fronteggiare il Coronavirus.

Gli Sponsor – L’Italian Pro Tour ha il supporto di DS Automobiles (Main Sponsor); Fideuram (Official Bank); Kappa, Eureco (Official Supplier); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media Partner). Official advisor: Infront.

Social Partner – Il circuito sostiene Sport Senza Frontiere Onlus che da anni porta avanti un progetto di inclusione sociale attraverso il golf.

Il percorso di gara – Il tracciato di 18 buche, lungo 5.875 metri, che si snoda tra uliveti, vigneti, bunker e laghi artificiali, conferisce al campo del Miglianico Golf & Country Club una personalità unica. Progettato da Ronald Kirby, uno dei più famosi architetti americani del golf, il percorso è di notevole interesse, sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda la godibilità dell’atmosfera. Ha già ospitato negli anni, oltre ai Giochi del Mediterraneo nel 2009, gare dell’Alps Tour. E dal 22 al 24 aprile accoglierà l’Abruzzo Alps Open (Alps Tour e Italian Pro Tour). Per la prima volta il Campionato Nazionale Open si gioca al Miglianico Golf & Country Club.

