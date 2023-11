Campioni del Mondo e importanti istituzioni. FMI protagonista nel day 4 di EICMA

Milano. Adamo, Cairoli e tanti altri protagonisti alle Premiazioni dei Campioni Motocross e Supermoto. L’Europarlamentare Isabella Tovaglieri al corner FMI nello spazio YUM.

Andrea Adamo e Antonio Cairoli. E poi ancora i protagonisti della Maglia Azzurra Motocross e Supermoto, accanto a tutti i Campioni 2023 delle due discipline. Il day 4 della FMI ad EICMA ha visto come evento principale le Premiazioni dei Campioni Motocross e Supermoto, andate in scena nel prestigioso contesto del Salone di Milano. Sul palco della Sala Martini sono state tante le emozioni, culminate nel momento che ha visto insieme il Campione del Mondo MX2 Andrea Adamo e il nove volte iridato Antonio Cairoli, in un ideale passaggio di consegne tra i due. All’evento non sono mancate le istituzioni. Oltre al Vice Presidente FMI Rocco Lopardo, che ha aperto le premiazioni, da segnalare la presenza dell’Executive Director di EICMA Giacomo Casartelli e di Janika Judeika (FIM Women in Motorcycling Commission Director). A ricevere i vari premi sono stati i Campioni Italiani e Internazionali 2023 di Motocross e Supermoto, inclusi quindi i protagonisti della Maglia Azzurra. Oltre ai Campioni Europei Supermoto, Motocross e ai vincitori del Mondiale Motocross Junior a Squadre, i piccoli della Maglia Azzurra.

Dal punto di vista istituzionale, quella di oggi è stata una giornata importante per la FMI ad EICMA, con la presenza dell’Europarlamentare Isabella Tovaglieri. La deputata Europea ha visitato il corner FMI nel padiglione YUM (Your Urban Mobility), dove è stata coinvolta dai formatori dell’Educazione Stradale nelle attività di sensibilizzazione previste, come il test del campo visivo, nel quale l’Europarlamentare ha ottenuto ottimi risultati. “Complimenti a FMI per aver previsto, presso il suo stand, la possibilità di eseguire un test per misurare i riflessi durante la guida – ha dichiarato Tovaglieri – La distrazione è infatti la principale causa di incidenti stradali, è dunque fondamentale sensibilizzare motociclisti e automobilisti, soprattutto i più giovani, sull’importanza di essere sempre attenti e vigili sulla strada, evitando comportamenti molto pericolosi come l’utilizzo del telefonino. La bozza di revisione del Codice della Strada proposta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini va proprio in questa direzione, introducendo norme più severe per rispondere alle attuali sfide nel campo della sicurezza stradale”. Nel pomeriggio inoltre, sempre allo spazio YUM, si è svolta la conferenza “Sicuri e consapevoli in strada con la Federazione Motociclistica Italiana”.

Nella mattinata ancora Supermoto, con il lancio, fatto allo stand FMI, dello speciale “Passione Azzurra Supermoto delle Nazioni 2023”, che racconta le gesta della Maglia Azzurra di specialità nell’ultimo Nazioni Supermoto a Castelletto di Branduzzo. Intervenuti alla presentazione tutti i protagonisti azzurri: il CT Massimo Beltrami insieme ai piloti Bartolini Fabrizio, D’Addato Luca, Sammartin Elia. Accanto agli “Junior” Frassino Matteo, Pompilio Tommaso, Wegscheider Felix. Insieme a loro, Daniela Franchitti e Filippo Mingardi, autori del docufilm che andrà in onda nei prossimi giorni su FedermotoTV.

Nel corso della giornata la FMI è stata inoltre protagonista anche all’EICMA ESports Arena con la FMI Esports Challenge, un’elettrizzante esperienza di gaming con la quale i Tesserati FMI hanno potuto giocare nella nuova area espositiva del Salone dedicata al mondo di videogiochi e sport elettronici. I partecipanti si sono sfidati virtualmente in modalità multiplayer su una riproduzione digitale del tracciato off-road di Motolive, ricevendo poi in omaggio dei gadget FMI.

