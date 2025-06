Campo Sorrentino affidato all’Accademia Trapani per 15 anni, prosegue il rilancio degli impianti sportivi cittadini

Commento congiunto del Sindaco Giacomo Tranchida e dell’Assessore allo Sport Emanuele Barbara:

“Un ennesimo avviso aggiudicato ad un’associazione sportiva, che non ha finalità di lucro, ci consentirà da di sostenere l’associazionismo sportivo in città, anche da un punto di vista sociale. Importante non solo per l’attività che si svolgerà all’interno, ma anche per consentire una fruizione partecipata. Si tratta del sesto affidamento a lungo termine che viene espletato dal nostro Comune in meno di due anni e, tra pochi giorni, andremo anche col settimo che riguarderà l’affidamento del campo di Fulgatore. Nello specifico, il campo Roberto Sorrentino viene affidato all’Accademia Trapani per i prossimi 15 anni, rinnovabili per altri 5. Si lavorerà per il completo ripristino dell’impianto elettrico, per la copertura della gradinata, per il rifacimento dei manti erbosi da gioco, ma anche lavori sul solare, sulla sicurezza, sulle recinzioni. Diventerà, quindi, un luogo sempre più bello per fare sport, dove far entrare i giovani della nostra città e non solo. L’obiettivo è sempre quello più volte dichiarato: affidare tutte le strutture sportive della nostra città entro i primi mesi del 2026. Un ringraziamento particolare agli uffici per essersi attivati tempestivamente ed un grazie doveroso alle associazioni sportive che si stanno sempre più interessando della nostra città, consentendo al nostro Comune di divenire uno dei primi in Italia come numero di impianti affidati a lungo termine, grazie alla recente legge che, a scomputo del canone ma con lavori di ristrutturazione obbligatori, sta raccogliendo importanti consensi”.

