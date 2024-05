Campofelice di Roccella, si presenta il libro di Lino Patruno “Imparate dal Sud. Lezione di sviluppo all’Italia”  

Nell’ambito dell’iniziativa “Libri in campo 2024” si presenta domenica 19 maggio 2024 alle ore 17,30 presso il Salotto Letterario “A casa di Anna”, in Viale Italia, 1 a Campofelice di Roccella, il libro di Lino Patruno già direttore della “Gazzetta del Mezzogiorno” dal titolo “Imparate dal Sud.

Lezione di sviluppo all’Italia”. Sono previsti gli interventi di Cettina Fazio Bonina, Presidente dell’Associazione Porta d’Oriente, di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, e di Anna Laurà, Presidente BCsicilia sezione di Campofelice di Roccella. Sarà presente l’Autore. L’iniziativa è promosso da BCsicilia, dall’Associazione Porta d’Oriente, dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani e dall’Associazione culturale L’Isola Possibile. Sponsor dell’iniziativa Fiori di Campo. Info e prenotazioni: campofelicediroccella@bcsicilia.it o 3401775806.

Il libro. Si può avere la sfacciataggine di dire che bisogna imparare dal Sud? Sì. Perché l’Italia deve prendere lezioni dall’incredibile capacità del Sud di fare il più con meno, di crescere nonostante tutto: un Sud sorprendentemente ad alta tecnologia con aziende che si fanno strada nel mondo, con personaggi da copertina e con primati misconosciuti. E con uno stile di vita altrove tanto perduto e tanto ricercato: il Sud sta vincendo perché è rimasto Sud, e questo libro è un viaggio attraverso tutto ciò che è riuscito a fare controcorrente e attraverso ciò che potrebbe ancora fare. È un viaggio nella resistenza, per dimostrare come il Sud sia una soluzione e non un problema. La scoperta di come ci voglia più Sud, non meno».

L’autore. Lino Patruno è editorialista, titolare di una rubrica e autore di critiche cinematografiche nel giornale “La Gazzetta del Mezzogiorno” che ha direttodal 1995 al 2008. Ha insegnato Beni culturali e informazione per l’Università di Foggia, Comunicazione pubblica ed Economia della pubblicità per l’Università di Bari, per la quale ora tiene un Laboratorio di giornalismo a Scienza della Comunicazione, oltre a dirigere le testate del Master di giornalismo. Per l’Università privata Lum di Casamassima ha l’incarico di Storia economica del Mezzogiorno. Autore di diversi libri, da tempo è impegnato in un’intensa attività pubblica soprattutto sul tema dell’informazione e sui temi di cultura, ambiente, tradizione, politica del Sud.

