Cancellate le Universiadi Invernali di Lucerna 2021

Con una nota emanata nella mattinata di quest’oggi, lunedì 29 novembre, il Comitato Organizzatore della XXX Winter Universiade Lucerne 2021 e la Federazione Internazionale dello Sport Universitario, hanno annunciato la cancellazione dell’evento.

Alla luce dei recenti sviluppi altamente dinamici della pandemia e delle relative restrizioni per i viaggi, non sarà possibile organizzare il più grande evento multisport invernale per studenti” – si legge nella comunicazione ufficiale – “La variante del virus Omicron recentemente scoperta, è stata classificata come preoccupante dall’OMS. Al fine di prevenire la proliferazione della nuova variante in Svizzera, il Governo ha emanato restrizioni sui viaggi in entrata per una serie di Paesi”.

L’impatto sulle delegazioni delle nuove misure di prevenzione, non consente di dar vita alla manifestazione.

“La salute dei nostri atleti e dello staff facente parte della delegazione predisposta per Lucerna è la nostra priorità in questo momento delicato” – dichiara Antonio Dima, Presidente del Centro Universitario Sportivo Italiano – “La decisione intrapresa dal Comitato Organizzatore dell’evento di concerto con la FISU è da rispettare. Ci dispiace per tutti coloro che si stavano preparando in questi giorni per il grande evento, ma la lotta al Coronavirus è ancora in corso e non possiamo concederci di abbassare la guardia”.

Com. Stam.