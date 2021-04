Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri, oggi in visita al Porto di Palermo accompagnato dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pasqualino Monti, ha dichiarato che “

La riqualificazione del Porto di Palermo è la punta di diamante dell’attività portata avanti dal Presidente Pasqualino Monti. Qui sono stati investiti nel tempo oltre 500 milioni di euro per opere già concluse ed opere in via di realizzazione.” Ha inoltre ricordato che “Palermo sarà la prima Autorità di Sistema Portuale che godrà nel suo interno di un sito UNESCO, un bene di incredibile valore culturale”. Cancelleri conclude con importanti prospettive per la

Sicilia occidentale “Nel Porto verranno sviluppate attività commerciali che renderanno Palermo il porto per eccellenza della Sicilia, vogliamo portare nel capoluogo di regione oltre un milione e mezzo di passeggeri all’anno! Una importante novità, frutto dell’idea intelligente del Presidente Monti, è quella di far diventare Palermo non solo un porto di attracco per le navi crociere ma anche di partenza. I passeggeri non resteranno così solo poche ore in città ma anche intere giornate!”

