Ho preso un impegno con il territorio per realizzare un progetto ambizioso! – Oggi il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri si è recato al Porto di Termini Imerese per monitorare i lavori di riqualificazione avviati. “

Siamo al secondo appuntamento di una visita che è volta innanzitutto a monitorare i lavori che sono stati effettuati e che sono in corso nel Porto di Termini Imerese. Continuerò a monitorare sugli investimenti arrivati in questo territorio e che l’Autorità di Sistema Portuale sta effettuando. Negli ultimi anni sono stati spesi circa 150 milioni per il rilancio del Porto, e stiamo lavorando per stanziarne altri 70. Vogliamo restituire velocemente al territorio un Porto riqualificato ed ampliato, non solo per un’economia legata al diporto ma anche commerciale e crocieristica! Per far rinascere questo territorio è questa la strada”. Queste le dichiarazioni di Cancelleri che ha effettuato il sopralluogo accompagnato dal Sindaco di Termini Imerese Maria Terranova e dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale Pasqualino Monti. “D’intesa con il Ministero, la Regione ed il Comune realizzeremo un progetto entusiasmante che porterà un indotto rilevante in termini di lavoro e turismo” conclude Cancelleri.

“Determinante l’impegno del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale Pasqualino Monti che, con visione e prospettiva, porta avanti interventi significativi in tutti i porti della sicilia occidentale”.

Com. Stam.