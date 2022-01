Cani molecolari sulle nevi di Roana, un successo!

Alle 18 di oggi si é chiuso il seminario “Snow K9 Mantrailing, svoltosi nella splendida cornice di Mezzaselva di Roana (Vicenza) con la partecipazione di Istruttori internazionali.

Organizzato dalla Scuola Cinofila Lupi e (Istr. Emanuele Righetto) e Mare & Monti Team Cinofilo Genova in collaborazione con il Rifugio Verenetta di Mezzaselva di Roana, l’evento prevede una serie di esercitazioni in situazione tecniche e logistiche estreme, che ricostruiscono scene del crimine e di scomparsa, con l’ausilio di Istruttori esperti, nonché conosciuti a a livello internazionale, del calibro dello svizzero Ivan Schmidt, Dog Trainer Professional e K9 Mantrailing Master Instructor – Svizzera (in prima linea nei famosi casi di scomparsa di Yara Gambirasio e le gemelline Sheep in Svizzera) insieme al K9 Mantrailing Master Instructor Virginia Ancona (Italia)



Una ventina i binomi, tra cui diversi appartenenti a nuclei di Protezione Civile, (proveniente da diverse regioni italiane) hanno potuto fruire di questo fine settimana di alta formazione nel settore della ricerca persone scomparse e forense.



“Abbiamo fortemente voluto questo evento – afferma Ivan Schmidt – in quanto gli ultimi fatti di cronaca ci dimostrano come la formazione e le esperienze in ambienti e tipologie di scene diversificate, anche estreme, sia fondamentale nel bagaglio di ciascun binomio. Molti i casi irrisolti, troppi i casi che terminano in una tragedia, troppi i casi dove un intervento tempestivo frutto di una consolidata formazione avrebbe potuto cambiarne gli esiti. Dunque l’obiettivo di queste due giornate è quello di permettere ai partecipanti attraverso un sano confronto, l’accrescimento e il consolidamento della propria formazione nell’ambito della ricerca persone scomparse. Le prove di lavoro, conclude – Ivan Schmidt – avverranno in diurna, sulla neve, in condizioni molto estreme e metterranno a dura prova la resistenza fisica e psicologica dei binomi”.

