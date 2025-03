Canile comunale Marsala. Ottimi risultati con la nuova gestione. Segnali positivi di miglioramento nella cura degli animali e per i servizi H24

Cominciano a delinearsi gli standard ottimali che l’Amministrazione Grillo aveva programmato per il Canile municipale di Marsala.

Anche la seconda fase della esternalizzazione del servizio fa registrare ottimi risultati sul fronte della gestione della struttura di contrada Fiumarella e, in particolare, riguardo a decoro, assistenza ai sanitari e servizio accalappiamento. “Le periodiche relazioni che pervengono dal settore di competenza – affermano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Giacomo Tumbarello – confermano il crescente grado di soddisfacimento del buon lavoro che si sta portando avanti per assicurare la cura ai cani ospitati. Ne sono testimonianza i positivi riscontri, per una vera e propria inversione di tendenza nel solco degli obiettivi programmatici che questa Amministrazione continua a portare avanti”. Il recente affido alla società “Dog Village” di Gela di diversi servizi a beneficio del canile – tra i quali, cura e pulizia dei cani randagi ospitati, assistenza sala operatoria e somministrazione terapie, reperibilità h24 per soccorso cani incidentati, accalappiamento e custodia diuturna dei cani vaganti – ha consentito di migliorare e mantenere il decoro della struttura, con pulizia giornaliera dei box e disinfezione/disinfestazione a cadenza programmata. Passi avanti anche sul fronte sanitario, come si evince dalla relazione del Servizio Zootecnico regionale che – per l’anno 2024 – ha certificato 225 sterilizzazioni, 289 adozioni e 395 microchip applicati. Sono numeri destinati a crescere, tenuto conto che l’esternalizzazione della gestione del canile comprende l’assistenza al personale veterinario dell’ASP, l’attività di supporto durante gli interventi chirurgici e la somministrazione di terapie farmacologiche. Infine, il contrasto al randagismo. A tal fine, la società “Dog Village” effettua nel territorio un servizio h24, con recupero dei cani incidentati e custodia dei cani vaganti – anche in esecuzione di ordinanze dell’Amministrazione comunale – in qualsiasi ora, inclusi i giorni festivi, assicurando la reperibilità di proprio personale. Intanto, l’Amministrazione Grillo è a lavoro per definire azioni utili per sensibilizzare l’adozione degli animali ospitati nel Canile, nonché realizzare iniziative – anche in collaborazione con le Associazioni animaliste – per contrastare l’abbandono dei cani.

Com. Stam. + foto