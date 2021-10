Raccontare al mondo cosa è la musica quando la vivi sulla tua pelle e la “guardi” con gli occhi pieni di splendore: questo l’intento di LILY e del suo nuovo brano, “CANTA ALL’ANIMA”, un pezzo che disegna e descrive il modo in cui la musica si incastra e contamina perfettamente la nostra routine. Iniziare la giornata con le cuffie nelle orecchie, cantando a squarcia gola, e distaccandosi dalla realtà per una manciata di minuti: la musica è una poesia per la nostra anima, una dimensione di pace senza eguali.

Spiega Lily a proposito della nuova release: «Ho pensato molto a che singolo scegliere per questa nuova uscita, a cosa scrivere e cosa avrei voluto raccontare alle persone. Allora, ferma davanti alla mia agenda, mi son detta che non c’era niente di meglio che parlare della musica stessa. Ed ecco che è nata “Canta all’Anima”. Mi capita spesso di avere la stessa canzone nella testa per giorni interi…a volte anche per settimane! La imparo piano piano e inizio a capirne il vero significato, le parole si trasformano in sensazioni e prendono una forma vera e propria. Vorrei che la gente provasse questa stessa cosa sentendo questa canzone, che la canti e la ricanti fino a non poterne più!».

Pre-salva ora “Canta all’anima”.

Biografia

Federica Giglio, in arte Lily, è una cantante e cantautrice di canzoni in italiano e in inglese nata il 13 marzo del 1994. Precedentemente cantante in due gruppi rock (Euphoria) e rock/pop (i the Latecomers) della bassa bergamasca. Ha iniziato a cantare per svago, amatorialmente. Ha partecipato per tre anni al concorso di Corrida locale tenutosi presso il comune di Cologno al Serio e vincendo con il gruppo di amiche il primo anno con il brano di Hanna Montana. Amante della musica pop e che apprezza anche i generi metal/rock. Appassionata di letteratura fantasy e delle opere del cinema Disney da cui prende spunto per i propri testi e le proprie storie. Capacità di disegno artistico e fumettistico, ha partecipato alle illustrazioni di un gioco di ruolo autoprodotto di nome P.O.W. (Power of Will). Mezzo soprano, ama provare a spaziare in diversi generi musicali e di esprimere attraverso la musica e le parole dei testi quello che non è facile dire al mondo.

Preceduto da “Lacrime di Fuoco”, il nuovo singolo di Lily, dal titolo “Canta all’Anima” (BIT Records), è disponibile in radio e in digitale dall’8 ottobre 2021.