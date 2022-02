Cantieri lavoro in Sicilia, prorogato il termine per la presentazione delle istanze

Caputo (FI): “importante per crescita occupazionale e sviluppo sociale” Palermo: “Apprendo con soddisfazione che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha riaperto i termini di presentazione per la manifestazione di interesse circa il finanziamento di cantieri regionali di lavoro per disoccupati.

Ricordo che la riapertura è rivolta ai Comuni che ancora non hanno presentato l’istanza. Il nuovo termine di scadenza è fissato per il 28 febbraio 2022”. A renderlo noto è il deputato regionale di Forza Italia, Mario Caputo, che la settimana scorsa ha inviato una nota all’Assessore Regionale alla Famiglia Antonio Scavone ed al Dirigente Generale Gaetano Sciacca, per chiedere la riapertura dei termini per la presentazione della domanda, atteso che molti Comuni non avevano avuto la possibilità di presentarla.

“Ringrazio l’Assessore Scavone e il Direttore Sciacca per avere accolto l’invito a concedere una proroga in favore dei Comuni che non avevano potuto presentare le domande – conclude il Parlamentare. In questo modo non è andata sprecata un’importante occasione di sviluppo occupazionale e sociale del territorio. I cantieri lavoro sono strumenti necessari per le Amministrazioni locali che ogni giorno si trovano a contrastare le difficoltà legate al fenomeno della disoccupazione. Grazie alla proroga molti Comuni che non appreso di tale possibilità entro i termini utili, potranno utilizzare l’iniziativa rivolta a sostenere le famiglie l’occupazione”.

