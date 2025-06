“CANTO PER SANTA ROSALIA” L’omaggio del Teatro Massimo per i 400 anni del Festino  Il concerto inaugurale dell’estate tra sacro e profano

Palermo – Il Teatro Massimo di Palermo inaugura con “Canto per Santa Rosalia” la stagione estiva di spettacoli e concerti domenica 22 giugno alle 21:00 in Sala Grande, rendendo omaggio alla Santuzza patrona della città, in occasione del quattrocentesimo anniversario del primo Festino.

Il concerto inaugurale vedrà la prima esecuzione assoluta di CantVs. Canto per Santa Rosalia, un’opera appositamente commissionata dalla Fondazione alla talentuosa compositrice Maria Chiara Casà. E un programma di musiche corali, sacre e profane, di Gabriel Fauré che vede protagonisti il Coro e il Coro di voci bianche del Teatro Massimo, diretti dal Maestro del Coro della Fondazione, Salvatore Punturo. Solisti il soprano Gabriella Barresi, il mezzosoprano Loredana Megna, il contralto Maria Rosalia Gottuso, il tenore Gianmarco Randazzo. Vanniaturi del CantVs Biagio Di Gesù. Al pianoforte Claudio Marchetti.

Il programma musicale accosta alla composizione di Maria Chiara Casà le pagine di Fauré creando due ‘pannelli’: uno dedicato a composizioni sacre, nate dal fervore religioso, e l’altro a pagine profane che esplorano vari aspetti della vita. Questa dualità rispecchia l’anima stessa del Festino, fulcro della vita palermitana, che è al tempo stesso espressione di profonda religiosità collettiva e una celebrazione festosa in ogni suo aspetto.

«Ho solo ricordi positivi dei miei anni vissuti a Palermo – commenta Maria Chiara Casà – e tra questi uno dei più belli è certamente il Festino. Ricevere la commissione dal Teatro Massimo è stato un onore … La sua scrittura ha rappresentato un processo profondamente introspettivo e catartico, pieno di ricordi ed elaborazione». In CantVs – prosegue – ho cercato di far convergere in un unico fiume le due celebrazioni per Santa Rosalia, quella sacra e quella profana, partendo da un mormorio di folla lontana che gradualmente si avvicina e si trasforma magmaticamente in preghiera, per confluire poi in un “contrappunto” tra la preghiera corale e le caratteristiche vanniate sotto il carro, in un unico canto”.

Salvatore Punturo. Da settembre 2022 ricopre il ruolo di Maestro del Coro del Teatro Massimo di Palermo. Si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Palermo, dove ha proseguito, inoltre, gli studi di composizione. Vincitore, da solista, di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, si è distinto anche per la musica da camera, in duo con il fratello violinista. Ha perfezionato i suoi studi dapprima con Pier Narciso Masi e in seguito con Boris Petrushanskj. Ha suonato per diverse associazioni musicali in Italia e all’estero, in Belgio, in Portogallo e in America, dove ha collaborato con la Wayne State University e il Michigan Opera Theatre di Detroit. È docente di Lettura della Partitura presso il Conservatorio di Palermo. Dal 2003 dirige il Coro di voci bianche del Teatro Massimo di Palermo, al quale si sono aggiunte in anni recenti altre formazioni corali giovanili della Fondazione.

Maria Chiara Casà (1994) Compositrice, pianista, tastierista e direttore d’Orchestra Maria Chiara Casà è autrice di musica sinfonica, da camera, leggera per il teatro e per il cinema. Diplomata in Pianoforte, Composizione per la musica applicata, Direzione d’Orchestra e Composizione con Giovanni D’Aquila. Il suo linguaggio musicale spazia tra le principali tecniche della musica d’avanguardia, con particolare attenzione al minimalismo, al neotonalismo, allo spettralismo e anche brani con riferimenti alla musica pop. Ha ottenuto commissioni da vari teatri italiani e diverse esecuzioni in tutta Europa. Le sue opere sono edite e pubblicate da Casa Musicale Sonzogno e Universal Edition. Tra gli ultimi lavori le colonne sonore per il cinema: “Boris 4” (distrib. Disney+), “Daemon mind”, “Dimension slip”, “Il tempo della tartaruga” (CSC Palermo) e le musiche di scena per “Assassini”, regia di Massimo Venturiello e “Il Miracolo” di e con Salvatore Riggi.

PROGRAMMA

22 giugno ore 21.00 – Sala Grande del Teatro Massimo

CANTO PER SANTA ROSALIA

Direttore Salvatore Punturo

Coro e Coro di voci bianche del Teatro Massimo

Pianoforte Claudio Marchetti

Gabriel Fauré (Pamiers, 1845-Parigi, 1924)

Ave Maria op. 67 per coro femminile

Maria, Mater Gratiae op. 47 per coro femminile

Ave Verum e Tantum Ergo op. 65 per coro femminile

Soprano Gabriella Barresi

Mezzosoprano Loredana Megna

Contralto Maria Rosalia Gottuso

Messe Basse per coro di voci bianche

Tantum Ergo op. 55 per tenore solo e coro

Tenore Gianmarco Randazzo

Maria Chiara Casà (n. Canicattì, 1994)

CantVs. Canto per Santa Rosalia

(nuova commissione del Teatro Massimo, in prima esecuzione assoluta)

Vanniaturi Biagio Di Gesù

Gabriel Fauré

Le Ruisseau op. 22 per mezzosoprano solo e coro femminile

Mezzosoprano Damiana Li Vecchi

Madrigal op. 35

Cantique de Jean Racine op. 11

Les Djinns op. 12

Pavane op. 50

com. Stam. + foto