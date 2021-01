– In cosa ti supporta la tua etichetta? È una domanda per i tuoi ascoltatori che magari non conoscono i dettagli di questo mestiere.

Noize Hills Records si occupa veramente di tutto per noi artisti dell’etichetta, non lascia niente al caso. Siamo un super team e anche una super famiglia, non potrei chiedere di meglio. Non mi sento mai sola in questo viaggio, ed è la cosa più importante, soprattutto quando si cerca di farsi strada nell’ormai saturo mondo dell’indie-pop.

– “Canzoni D’Amore” è un brano che hai scritto negli ultimi mesi o l’avevi pronto da un po’?

Canzoni D’Amore è il prodotto di oltre un anno di parole pesate e misurate, per cercare di non fare la solita “canzone d’amore”. Ma d’altronde, come dico anche nel testo, io le canzoni d’amore nemmeno le so scrivere, ci ho solo provato. Credo sia più mature rispetto ai miei lavori precedenti, assolutamente meno “lamentosa” in un certo senso.

– Chi è la persona che ti sta più vicino in questo periodo in cui ti mostri al pubblico?

La persona più importante per me è il mio ragazzo, a cui tra l’altro ho dedicato l’ultimo singolo. Sono quelle cose un po’ cliché da dire, ma con lui non mi sento mai persa.

– Cosa desidereresti dal 2021?

Che tutta questa situazione finisca il più presto possibile, o che almeno ci inventiamo qualche sistema con ologrammi e cerchiamo di avere una sorta di contatto fisico con il pubblico. A parte gli scherzi, non riesco più ad aspettare, voglio tornare sopra e sotto i palchi a sentir musica dal vivo!

Grazie di cuore per le domande e a presto!

Benedetta

