Dal 15 gennaio sarà disponibile in rotazione radiofonica “CANZONI D’AMORE” (Noize Hills Records), il nuovo brano di BENEDETTA RAINA disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 14 gennaio.

CANZONI D’AMORE, nuovo brano di BENEDETTA RAINA, è una canzone che, avvalendosi di sonorità oniriche e una dolce componente testuale, vuole mostrare l’insicurezza nel rendersi completamente vulnerabili davanti ad un’altra persona, lasciando cadere ogni maschera o filtro. D’altronde, soprattutto alle prime esperienze sentimentali, è questo che facciamo: ci mettiamo a nudo per la prima volta. Con questo nuovo inedito, la giovane cantautrice paragona un amore nuovo ad un vero e proprio salto nel vuoto dove non sappiamo cosa aspettarci, avendo come unica possibilità quella di fidarci completamente dell’altro.

Dice Benedetta a proposito di “Canzoni D’Amore”: «Io le canzoni d’amore non sono proprio capace a scriverle. Ho sempre timore che siano troppo scontate, o forse ho solo paura di un sentimento puro come l’amore».

È possibile effettuare il pre-save di "Canzoni D'Amore".

Biografia

Benedetta Raina è una cantautrice classe 2001 di Alessandria, collocabile nel panorama musicale dell’indie-pop italiano. Fin da piccola coltiva una grande passione per la musica e nei primi anni delle superiori inizia a scrivere i primi testi e a comporre le prime vere canzoni, prima in inglese e poi, più tardi, in italiano affrontando le tematiche di un’adolescente della generazione z , in bilico tra speranza e sconforto e alla continua ricerca di conferme negli altri. Alla fine del 2018 inizia a collaborare con l’etichetta Noize Hills Records con la quale nel 2019 farà uscire Basta e Davvero, i suoi singoli di debutto. Esce invece nel 2020 “FRAMMENTI”, EP d’esordio, una raccolta di fotografie di vita e adolescenza, recensito da Rockit come uno dei migliori dischi dell’anno. Il singolo estratto dall’EP, “Stata Mai”, rimane in rotazione su molte radio italiane. Nell’estate del 2020 Benedetta si esibisce anche a Riccione, sul palco del Deejay On Stage, facendo sentire “Non Me Ne Frega Se Non Ci Vedo Bene” più di 2000 persone.

