Tre giorni di musica in piazza a Capaci dal 19 al 21 agosto con Swing Out, Jumpin up e Bubas band con Dorian

Tre giorni fatti di musica e balli in piazza per tutti. Dal 19 al 21 agosto a Capaci c’è “Capaci Swing & Soul Festival”, ovvero tre serate nel weekend che vedranno esibirsi le migliori band e scuole di ballo del panorama di Palermo.

Si comincia venerdì 19 agosto alle 21 in piazza San Cataldo con gli Swing out capitanati da Leonardo Triassi. La band di musicisti porterà in scena una musica che, come disse Otis Ferguson una notte al Savoy, “anche i sordi riuscirebbero a sentire”: lo swing.

Sabato 20 agosto alla stessa ora lo spettacolo si trasferisce in piazza Troia con i Jumpin up, ovvero gli ambasciatori dello swing siciliano nel mondo. Tutti insieme, rigorosamente vestiti a tema con pantaloni con la vita alta, la giacca a taglio con spalle ampie e reverse molto larghe e, a completare, scarpe bicolori lucide, porteranno il loro repertorio di due lustri di musica fatto di swing e blues, che li ha resi popolari in ogni parte del globo terrestre. In scaletta brani di Louis Prima, Wynonie Harris, Roy Brown, Bull Moose Jackson, Big Joe Turner, Fred Buscaglione. Con loro sul palco anche gli allievi della scuola di ballo Swing & Shot.

Domenica 21 agosto, sempre alle 21, si torna in piazza San Cataldo per lo show della Bubas Band. Vito De Canzio (voce), Chiara Minaldi (tastiere e seconda voce), Davide Molino (chitarra), Mario Tarsilla (basso) e Fabio Finocchio (batteria) daranno vita a un concerto dove blues, soul e rock diventeranno una cosa sola.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. L’evento è curato da Rock show eventi e Dorian eventi.

Com. Stam./foto