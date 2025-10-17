Notizie

Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027, le congratulazioni di Borgonzoni ad Alba, città vincitrice

Lucia Borgonzoni

“Non un semplice titolo onorifico, ma una straordinaria occasione per fare della cultura una garanzia di un futuro all’insegna della crescita.

È questo che il prestigioso riconoscimento a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea rappresenta e mi congratulo con Alba per aver saputo conquistare l’ambita meta per l’anno 2027 attraverso l’elaborazione di un dossier di candidatura che testimonia la piena consapevolezza di quanto il binomio cultura-creatività sia determinante per lo sviluppo dei nostri territori. I miei complimenti anche alle altre città finaliste”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Com. Stam.

