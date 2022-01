Capo d’Orlando, catechesi su Sant’Antonio Abate e preghiera per gli animali nella Chiesa di Santa Lucia

Il Centro “Sant’Óscar Romero” di Capo d’Orlando, insieme alla Parrocchia “Maria Ss. di Porto Salvo” guidata da Padre Nello Triscari, nella vigilia dell’inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, promuove un nuovo incontro ecumenico nella cittadina tirrenico-nebroidea.

Infatti, lunedì 17 gennaio alle ore 17,00 presso la Chiesa di Santa Lucia del comune paladino (in via Consolare Antica 89/bis), il Reverendo Archimandrita Padre Alessio terrà una catechesi su Sant’Antonio Abate, fondatore del monachesimo e patrono degli animali, nel giorno della sua festa liturgica. Saranno presenti all’iniziativa anche i docenti universitari Raffaele Manduca e Antonio Matasso, unitamente a Diego Celi, Enzo Basso e Pino Privitera, autori del volume “L’ultimo romito”, con prefazione dello stesso professor Manduca e postfazione di Susanna Valpreda, edito da Lithos. L’opera è dedicata alla figura di Padre Alessio, eremita a Santa Lucia del Mela nonché responsabile della parrocchia greco-ortodossa messinese. Di recente, all’Archimandrita Alessio è stato assegnato il Sacro Angelico abito monastico, considerato come la vetta del monachesimo orientale: un riconoscimento, assegnatogli dal Metropolita ortodosso d’Italia Policarpo, che in Europa occidentale non veniva conferito da almeno cinque secoli. Al termine, saranno lette una preghiera per l’unità dei cristiani e un’altra, attribuita a San Basilio, in favore degli animali, nella ricorrenza del loro patrono Sant’Antonio, venerato tanto nella tradizione bizantina, quanto in quella latina. Il professor Matasso ricorderà anche l’impegno in favore dell’ecumenismo del movimento esperantista. Chi desideri essere coinvolto in future attività ecumeniche, può contattare l’e-mail info@santoscar.it.

Com. Stam.