Capodanno a Milano: gli interventi della Polizia di Stato

La Polizia di Stato è intervenuta la notte scorsa a Milano in occasioni di due liti passate alle vie di fatto: alle 00.35 gli agenti delle volanti hanno effettuato un intervento in piazza Gae Aulenti perché due giovani, di 18 e 19 anni, sono stati aggrediti da 7 giovani stranieri.

Le due vittime, il 18enne colpito con bottiglia alla testa e il 19enne con colpi subiti al torace, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli. Alle ore 06.50, invece, in via Mazzini, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione Generale sono intervenuti per una lite tra cittadini, verosimilmente nordafricani, senza documenti. Una persona, non in pericolo di vita, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico per ferita da bottiglia alla testa mentre un’altra, per dolori al polso, è andata in codice verde all’ospedale San

Paolo.



Qualche minuto prima delle 4 di notte, un 21enne italiano, prima di salire a bordo del bus 57 a Cairoli, sarebbe stato ferito alla mano da una persona con la quale stava litigando a terra. Giunti alla fermata Lanza, il conducente ha arrestato la corsa e fatto scendere i passeggeri per provvedere a pulire e sanificare il mezzo mentre l’uomo è stato condotto in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.



Verso l’una e mezza, in via Mazzini, la Polizia di Stato è intervenuta per l’aggressione compiuta ai danni di una 19enne lombarda. Dopo esser circondata da circa una 30

di ragazzi stranieri che le hanno afferrato la borsa con la quale cercava di allontanarli, la ragazza è stata oggetto di palpeggiamenti e di un tentativo di svestizione. Il dispositivo predisposto dalla Questura per la notte di Capodanno, intervenuto sul posto, ha fatto scappare i ragazzi che, suddivisi in più gruppi, hanno imboccato direzioni diverse.



Da segnalare, inoltre, poco dopo le ore 22.30, il sequestro a carico di ignoti di circa 1,5kg di artifizi pirotecnici di libera eseguito in piazza Duomo dalla Questura che ha fatto intervenire la Sezione Artificieri.



Quattro, infine, i casi di lesione da fuochi di artificio segnalati in città: un 23enne brianzolo (alle ore 01.20) e un 72enne milanese (alle ore 01.05) sono stati dimessi dall’ospedale Fatebenefratelli, rispettivamente con 10 e 20 gg di prognosi, per ferite alla mano sinistra procurate armeggiando delle pistole scacciacani. Un 48enne milanese, alle ore 00.50, colpito da un fuoco pirotecnico in via Cusago, ha riportato una lesione alla mano sinistra con prognosi di 20gg dell’ospedale San Carlo. Un 48enne cittadino filippino, infine, alle ore 03.20, colpito dall’esplosione di un petardo lanciato da altri, ha avuto 12 gg di prognosi dal Policlinico per una ferita alla mano destra.