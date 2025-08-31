Notizie

Carabiniere in servizio a Trani investito e ferito da un’autovettura in fuga.  NSC Puglia: “La sicurezza non è un optional”

Il Nuovo Sindacato Carabinieri Puglia esprime la propria solidarietà e vicinanza al collega, in servizio presso la Compagnia di Trani, che la sera del 27 agosto è stato investito e ferito da un’autovettura in fuga a Corato.

L’incidente è avvenuto mentre il militare era impegnato in un’attività investigativa e di monitoraggio del territorio. L’episodio, che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per il carabiniere, evidenzia ancora una volta i rischi che le Forze dell’Ordine affrontano quotidianamente per garantire la sicurezza della collettività.

NSC Puglia sottolinea l’importanza di investire nella sicurezza e nella tutela del personale in divisa.

“La presenza capillare e l’impegno costante delle Forze dell’Ordine sul territorio spiega la Segreteria Regionale – come evidenziato anche dalle parole del sindaco di Corato Corrado Nicola De Benedittis, rappresentano un baluardo contro la criminalità”.

“Ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso aggiunge la sigla – e che il responsabile, già individuato e denunciato, risponda delle sue azioni”.

“Rinnoviamo il nostro augurio di pronta guarigione al collega – conclude NSC Puglia – e ribadiamo il nostro impegno a tutelare i diritti e la sicurezza di tutti i carabinieri”.

