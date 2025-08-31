Carabiniere in servizio a Trani investito e ferito da un’autovettura in fuga.  NSC Puglia: “La sicurezza non è un optional”

Il Nuovo Sindacato Carabinieri Puglia esprime la propria solidarietà e vicinanza al collega, in servizio presso la Compagnia di Trani, che la sera del 27 agosto è stato investito e ferito da un’autovettura in fuga a Corato.

L’incidente è avvenuto mentre il militare era impegnato in un’attività investigativa e di monitoraggio del territorio. L’episodio, che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per il carabiniere, evidenzia ancora una volta i rischi che le Forze dell’Ordine affrontano quotidianamente per garantire la sicurezza della collettività.

NSC Puglia sottolinea l’importanza di investire nella sicurezza e nella tutela del personale in divisa.

“La presenza capillare e l’impegno costante delle Forze dell’Ordine sul territorio – spiega la Segreteria Regionale – come evidenziato anche dalle parole del sindaco di Corato Corrado Nicola De Benedittis, rappresentano un baluardo contro la criminalità”.

“Ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso – aggiunge la sigla – e che il responsabile, già individuato e denunciato, risponda delle sue azioni”.

“Rinnoviamo il nostro augurio di pronta guarigione al collega – conclude NSC Puglia – e ribadiamo il nostro impegno a tutelare i diritti e la sicurezza di tutti i carabinieri”.

Com. Stam.