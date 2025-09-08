Carabinieri arrestano 16enne per resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Misilmeri, hanno denunciato in stato di libertà un 16enne del luogo, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, transitando in viale Europa, hanno intimato l’alt al conducente di un motoveicolo che, ha accelerato in modo repentino tentando di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

Ne è scaturito un breve inseguimento tra le vie cittadine tra persone ed automobilisti presenti sulla pubblica via ma, i Carabinieri, sono riusciti a raggiungere il motoveicolo e bloccarlo.

Gli accertamenti amministrativi, hanno fatto emergere che il 16enne alla guida del mezzo, non era in possesso della patente di guida perché mai conseguita e che, il motoveicolo, era privo di assicurazione RCA e revisione.

Lo scooter è stato sequestrato e per le violazioni al codice della strada commesse dal minorenne, all’esercente la potestà genitoriale sono state contestate sanzioni amministrative per 6.000,00 euro.

È doveroso rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.