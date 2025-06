Carabinieri arrestano 33enne che nascondeva la droga in un garage in affitto

Riposto (CT). Nel corso di una mirata attività antidroga condotta nei giorni scorsi a Riposto, i militari della Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 33 anni, residente in città, e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, rapina e furto.

L’operazione è scaturita da alcuni servizi di osservazione e appostamento, organizzati in modalità discreta e a distanza, che ha consentito ai militari di monitorare i movimenti del sospettato, accertando che spesso si recava in un garage ubicato nella periferia est del paese.

I Carabinieri, dopo aver verificato che, da qualche giorno, il 33enne aveva preso in affitto quel locale, hanno organizzato il blitz per coglierlo di sorpresa.

Difatti, in serata, dopo circa due ore di osservazione, l’uomo è entrato nel garage e, dunque, gli uomini dell’Arma sono intervenuti, cogliendolo in flagranza di reato, mentre era intento a pesare, con un bilancino di precisione, circa 15 grammi di marijuana, già suddivisa in infiorescenze e destinata alla vendita.

La successiva perquisizione del locale e poi presso il luogo di residenza del 33enne, ha consentito di rinvenire complessivamente circa 85 grammi di marijuana già confezionata, 2 dosi di cocaina per un totale di 0,5 grammi e oltre 3.800 euro in contanti, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento sottovuoto.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, mentre tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto allo spaccio di stupefacenti messo in campo quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri, a tutela della sicurezza dei cittadini.