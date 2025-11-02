Carabinieri: articolo apparso sul quotidiano “La Stampa”. Precisazione

In merito all’articolo pubblicato oggi sul quotidiano La Stampa, a firma di Ilario Lombardo, dal titolo “Dubbi nel governo sui militari nella Striscia. I Carabinieri frenano sulla forza internazionale”, questo Comando Generale ritiene necessario precisare quanto segue. Il contenuto dell’articolo è assolutamente privo di fondamento.
Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, non ha mai — in nessuna occasione — rappresentato al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, dubbi circa un eventuale impiego di assetti militari nella Striscia di Gaza nell’ambito della Forza internazionale che potrebbe essere dispiegata per stabilizzare l’area.
Un’ipotesi che avrebbe potuto essere facilmente verificata se l’Ufficio Stampa dell’Arma fosse stato preventivamente contattato.
Si sottolinea, infine, che l’Arma dei Carabinieri dispone di competenze e unità pienamente in grado di affrontare qualsiasi esigenza operativa, in qualunque teatro d’impiego.
