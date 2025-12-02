Carabinieri contro l’occupazione selvaggia degli spazi pubblici: un arresto e numerose sanzioni

Catania quartiere Centro Nell’ambito dei controlli del territorio volti a garantire legalità, sicurezza urbana e corretto utilizzo degli spazi pubblici, specie nelle aree caratterizzate da elevata affluenza e presenza di attività commerciali, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga, insieme alla Polizia Locale,

hanno effettuato accertamenti su alcuni esercizi pubblici, sul rispetto delle normative di sicurezza, di polizia amministrativa e del Codice della Strada.

L’intervento ha portato all’arresto in flagranza di un 50enne, residente nell’hinterland catanese, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, che durante un controllo amministrativo presso un esercizio commerciale ha reagito con violenza e minacce verso gli operatori.

In particolare, i militari erano impegnati nella verifica della documentazione necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’occupazione di suolo pubblico, prevista dall’articolo 20 del Codice della Strada, che sanziona l’ampliamento non autorizzato di aree esterne e stabilisce la possibilità del sequestro del materiale utilizzato in assenza di permessi. Durante l’accertamento, però, l’uomo avrebbe ostacolato l’attività dei Carabinieri, rifiutando di fornire le sue generalità, condotta che integra un reato penale, ossia il rifiuto di fornire le proprie generalità a un pubblico ufficiale.

La successiva escalation verbale e fisica avrebbe portato alla contestazione anche di altri articoli del Codice Penale, che puniscono la violenza o la minaccia a pubblico ufficiale finalizzata a impedire un atto d’ufficio, la resistenza a pubblico ufficiale e l’oltraggio, che tutela il prestigio dell’Amministrazione e l’autorevolezza di chi la rappresenta.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato quindi arrestato.

A carico della titolare dell’esercizio controllato, invece, una 50enne di Catania, è scattata la denuncia in stato di libertà per violazioni amministrative e penali relative all’occupazione non autorizzata di suolo pubblico e alla presenza di strutture non conformi alla normativa, che hanno alterato gli spazi pubblici.

Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati sequestrati altri arredi e strutture in ferro e legno appartenenti ad un secondo esercizio commerciale, gestito da un 40enne del posto, perché posizionati sul marciapiede e in strada senza alcuna autorizzazione.