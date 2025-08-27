Carabinieri: denunciato per maltrattamento di animali un 57enne

I Carabinieri Forestali del NIPAAF di Biella, congiuntamente a personale del N.O.RM. della Compagnia Carabinieri di Biella, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di anni 57, residente nel capoluogo, con l’accusa di maltrattamento di animali.

L’indagine ha preso il via a seguito della segnalazione di un cittadino che, in data 14 agosto u.s., ha consegnato agli investigatori un video registrato il giorno precedente, intorno alle 18:00, presso un autolavaggio di Biella.

Le immagini mostravano un cane di piccola taglia legato che veniva prima insaponato con schiuma attiva e poi sciacquato con una lancia ad alta pressione, pratica che configura un trattamento crudele e inaccettabile per un animale.

Grazie alla stretta collaborazione tra reparti, NIPAAF dei Carabinieri Forestali da un a lato e militari del NORM della Compagnia di Biella dall’altro, l’autore del gesto è stato rapidamente identificato. Con il consenso dell’Autorità Giudiziaria biellese, immediatamente informata del fatto, è stato convocato presso gli uffici del reparto procedente ed alla presenza di un medico veterinario dell’ASL di Biella gli sono state notificate le accuse.

Il cane, dotato di regolare microchip, è stato sottoposto ad un controllo sanitario e, fortunatamente, è stato trovato in buone condizioni di salute.

L’indagato dovrà ora rispondere dei reati previsti dagli articoli 544 ter (Maltrattamento di animali) e 727 (Abbandono di animali) del Codice Penale.

Si ricorda che si versa nella fase di indagini preliminari e che l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a sostegno della propria estraneità negli stadi successivi del procedimento.