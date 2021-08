La Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, nel corso dell’ultima settimana, ha aumentato sensibilmente i controlli del territorio, particolarmente nelle ore serali e notturne, con personale in divisa e in borghese. Le attività hanno avuto come scopo principale il contrasto alla produzione illegale di canapa e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In questo ambito, il NOR e le Stazioni Carabinieri dipendenti hanno svolto attività investigative e repressive che hanno portato a ottimi risultati. L’attività di contrasto alla coltivazione illegale di canapa viene periodicamente condotta in collaborazione tra i Carabinieri Forestali della Stazione di Casale Monferrato e i Comandi Stazione della Compagnia, svolgendo una importante opera di controllo delle zone boscose più isolate, dove potrebbero trovarsi coltivazioni illegali, anche mediante l’utilizzo di droni per raggiungere le zone più nascoste, condotti da personale dell’Arma abilitato.

Nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, in seguito a un’attività investigativa con l’impiego di trenta Carabinieri e un’unità cinofila del Comando di Volpiano, le Stazioni di Balzola, Cerrina e Murisengo, in due diverse attività antidroga, hanno operato due arresti e sequestrato una notevole quantità di stupefacente.

Nella serata del 19 agosto, i Carabinieri di Balzola e Cerrina, supportati da personale del NOR e da un’unità cinofila, hanno perquisito diverse abitazioni nei comuni di Cerrina e Casale Monferrato, traendo in arresto per coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 22enne con numerosi precedenti di polizia. Al termine delle perquisizioni, sono stati rinvenuti e sequestrati 0,56 grammi hashish e 2,16 di cocaina, già suddivisi in dosi per la vendita, materiale per il confezionamento e tre piante di marijuana alte circa due metri e mezzo.

Nella seconda attività, condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Murisengo e Ticineto, supportate da personale del NOR e da un’unità cinofila, è stata perquisita un’abitazione nel comune di Villadeati, dove è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un 67enne pluripregiudicato. Nell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 53 grammi di cocaina divisa in involucri, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.