Carabinieri e Polizia chiudono un locale a seguito dei recenti episodi di violenza

Sale – È l’epilogo di una serie di aggressioni avvenute nelle ultime settimane e della conseguente attività investigativa dei Carabinieri della Compagnia di Tortona, al termine della quale è stata proposta al Questore di Alessandria la sospensione della licenza del locale teatro delle violenze.

Il provvedimento, previsto dall’articolo 100 del T.U.L.P.S., è stato notificato questa mattina dai Carabinieri di Sale e dagli Agenti della Polizia di Stato al titolare del locale, che viene chiuso per quindici giorni, con ulteriore sospensione della licenza di agibilità e autorizzazione allo svolgimento di spettacoli e trattenimenti.

La stretta delle forze di polizia sul territorio ai luoghi di aggregazione e ai locali che si prestano alla commissione di atti di violenza e degrado punta a ripristinare la sicurezza per luoghi e persone, affinché si possa tornare a fruire di una movida sana e rispettosa, non solo di leggi e regolamenti ma anche e soprattutto del rispetto della persona.