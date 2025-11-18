Carabinieri esecuzione 20 ordinanze cautelari criminalità etnica (nigeriana) radicata a Vicenza. Video

Dalle prime ore di stamattina è in atto una massiccia operazione dei Carabinieri di Vicenza su tutto il territorio nazionale, in particolare nel capoluogo berico e altre province del Veneto, provincie di Frosinone e Viterbo.

L’attività, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Venezia, l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 persone, finalizzata a disarticolare un importante sodalizio di criminalità etnica (nigeriana) radicata a Vicenza.

Le forze in campo sono ingenti, 300 Carabinieri provenienti da tutta la regione, con il supporto dei reggimenti Lombardia ed Emilia Romagna, delle squadre di intervento speciale dei reggimenti 7° Trentino Alto Adige , 13° Friuli Venezia Giulia e del 4° Battaglione Veneto, aliquota pronto intervento del provinciale di Padova, Unità Cinofile antidroga e velivolo del 14° Elinucleo di Belluno. Oltre le misure cautelari personali sono in atto decine di perquisizioni domiciliari.