Carabinieri eseguono misura cautelare in carcere a carico di un 48enne gravemente indiziato del tentato omicidio di un 25enne. Video

Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, a conclusione di una complessa attività d’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo, un romano di 48 anni, gravemente indiziato del tentato omicidio di un cittadino 25enne tunisino.

Poco prima delle 23 del 7 luglio scorso, in via Manfredonia nel quartiere Quarticciolo, un uomo armato di pistola, esplose diversi colpi di pistola in direzione del giovane, colpendolo alla coscia e al polpaccio. Il ferito, trasportato con ambulanza del 118 presso il Policlinico Tor Vergata, dove venne sottoposto ad intervento chirurgico e successivamente dimesso con prognosi di 30 giorni.

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, hanno immediatamente avviato serrate indagini che sono iniziate con l’escussione di alcuni testimoni e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona. Dalle immagini acquisite, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica degli eventi, riconoscendo l’autore del gesto e notandolo fuggire subito dopo con la pistola ancora in pugno. Poco dopo, nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto i capi di abbigliamento utilizzati durante i fatti.

Le indagini si sono concentrate anche sulla ricerca del movente, accertando che l’aggressione sarebbe riconducibile a contrasti legati al controllo della piazza di spaccio nota come “La Fontanella”, nel quartiere Quarticciolo.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno notificato l’ordinanza al 48enne che si trova già nel carcere di Regina Coeli, per precedenti reati di droga.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva di condanna.